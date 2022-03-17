شرطة ماليزيا تزيد عدد أفرادها على الحدود مع رفع إجراءات «كورونا» الاحترازية

أعلنت الشرطة الماليزية اليوم الخميس، أنها ستزيد عدد ضباطها لمراقبة حركة المسافرين في حدود الدولة بحلول الأول من شهر أبريل القادم.

وقال مدير وحدة مكافحة الجرائم وأمن المجتمع التابعة للشرطة أيدي إسماعيل- وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الماليزية (برناما)- إن هذه الخطوة التي تأتي تماشيًا مع قرار الحكومة برفع كل الإجراءات الاحترازية الصحية تقريبًا بما فيها إعادة فتح الحدود اعتبارًا من أول أبريل، كما تأتي أيضًا تحسبًا لتفشي فيروس كورونا.

وأضاف أنه سيتم نشر الضباط الإضافيين في المداخل الرئيسية للبلاد، بما في ذلك المطارات، لضمان امتثال المسافرين لإجراءات التشغيل القياسية المحددة.

من ناحية أخرى، قررت الإدارة الدينية الإسلامية في الإقليم الاتحادي الماليزي إلغاء التباعد الجسدي في جميع المساجد والمصليات بالولايات الفيدرالية ابتداء من أول أبريل القادم تماشيًا مع الانتقال إلى مشارف مرحلة المرض المتوطن.

وقال مدير الإدارة الدينية محمد عجيب إسماعيل في بيان اليوم الخميس، أنه ينبغي على المصلين إحضار السجادة الخاصة بهم عند أداء الصلاة في المساجد والمصليات.. مضيفًا: "أن السماح يعم كافة المصلين دون تحديد السن بشرط حصولهم على التطعيم الكامل ضد كوفيد-19".



إصابات كورونا حول العالم

ذكرت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية، أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفعت إلى 463 مليونًا و906 آلاف و453 حالة.

وأضافت الجامعة، في أحدث إحصائية نشرتها، عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس، إن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و58 ألفًا و277 وفاة.

وأفادت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 79.6 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 43 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 29.4 مليون حالة.

ووفقًا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بـ968 ألفًا و329 وفاة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ656 ألفًا و231 وفاة ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة الهند بإجمالي وفيات 516 ألفًا و132 وفاة.