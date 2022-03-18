جمارك مطار سوهاج الدولى تضبط محاولة تهريب عدد من أجهزة الاتصالات

تمكن رجال الجمارك بمطار سوهاج الدولي برئاسة ممدوح عبدالشافي مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب عدد من أجهزة الاتصالات بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 307 لسنة 2020 وقانون الإتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118لسنة 1975.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين علي طائرة ويزإير القادمة من أبوظبي اشتبه عمرو السيد رئيس بتفتيش الركاب وبلال محمد ضاحي رئيس قسم بالأمن الجمركي في الراكب “م أ” مصري الجنسية وبسؤالة عن وجود بضائع محظورة أو بضائع تستحق رسوم أجاب بالنفي وتم تمرير حقائب على جهاز الفحص بأشعة "x ray" بمعرفة شريف أحمد حسن مأمور الفحص وحسن علي أبوالفتوح مدير إدارة الفحص فتبين وجود أجسام متماثلة ومعتمة.

وتم تشكيل لجنة من عمرو السيد وبلال محمدضاحي وأمل الفالح وبكر محي لتفتيش أمتعة الراكب فتبين وجود 25 جهاز راوتر مقوي وموزع لشبكة الإنترنت بين طيات الملابس داخل الحقائب.