4 رحلات من إسبانيا والبرتغال إلى مطار الأقصر خلال مارس

قال عمرو القاضي الرئيس التنفيذى لهيئة تنشيط السياحة إننا سننشهد خلال النصف الثانى من الشهر الجارى، وصول 3 طائرات مباشرة من المدن الإسبانية على مطار الأقصر بالإضافة إلى رحلة قادمة من البرتغال، كما أنه ستتم استضافة عدد من المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعى بالسوق الإنجليزية على البحر الأحمر لتنشيط حركة السياحة الإنجليزية.

وأضاف القاضى فى تصريحات لـ"الدستور"، أن هيئة تنشيط السياحة ستعمل خلال الفترة المقبلة على دعوة عدد من المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعى، لافتًا إلى أنه يعتبرهم كالبعثات الاستكشافية بزياراتهم ونقلها لمتابعين على التواصل الاجتماعى، وقد أثبتت هذه الاستضافة نجاحها، فقد زادت الحركة السياحة من البوسنة والهرسك بعد دعوة المؤثرين وكذلك رومانيا كما أنه من خلاله دعوتهم نعمل على الترويج للمنتج السياحى الجديد بدمج السياحة الشاطئية مع الثقافية بزياراتهم إلى المقاصد الشاطئية البحر الأحمر وجنوب سيناء وأيضًا زياراتهم للمقاصد الثقافية الممثلة فى القاهرة والأقصر وأسوان ، وهناك حاليًا طائرة شرم الشيخ إلى الأقصر، كما نعمل حاليًا مع وزارة الطيران المدنى لتشغيل خط طيران من الغردقة إلى أسوان وحاليًا يتم تنفيذ رحلات اليوم الواحد بين الغردقة إلى الأقصر، وسنسعى حاليًا بأن يمكث السائح ليلة أو ليلتين بالأقصر، ثم يعود مرة أخرى للغردقة.