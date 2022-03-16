القنصل الفرنسى بالقاهرة يزور بيت الأرش «عائلة الفلك» بالمنيا

استقبل الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، أمس، في بيت الأرش عائلة الفلك بالمنيا، فرنسوا بوجو، القنصل الفرنسي بالقاهرة، وحرمه.

تهدف هذه الزيارة إلى التعرف على الأرش، وأنشطته، حيث تضمن اللقاء تفقد القنصل الفرنسي لبيت الاستقبال، وفصل التدخل المبكر، وتنمية المهارات للأطفال ذوى الهمم، وغيرها من المرافق، التابعة لبيت الأرش.

وتحدث فرنسوا بوجو مع خدام وخادمات بيت الأرش حول طموحاتهم خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى التحديات والصعوبات التى تواجههم، وكيفية التعامل معها.

جدير بالذكر أن بيت الأرش، عائلة الفلك، تابع لمطرانيّة الأقباط الكاثوليك بالمنيا.

وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الصوم الكبير في 28 فبراير الماضي، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، ويمتد نحو 55 يومًا تنتهي ليلة سبت النور. وستكون طقوس الصوم مختلفة هذا العام بشكل نسبى، بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا، إذ ستقام غالبية الصلوات وفقًا لإجراءات احترازية، على رأسها حضور أعداد محدودة.

وسوف تنظم الكنائس القبطية الأرثوذكسية، بحضور أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، خلال الصوم الكبير، أكثر من قداس على مدار اليوم بحجز مُسبق، منعًا للازدحام بين الأقباط خلال إقامة قداسات الصوم.

وأكدت الإيبارشيات المختلفة على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، من حيث التباعد الاجتماعي وفرد في كل دكة وارتداء الكمامات، وذلك منعًا لانتشار فيروس كورونا المُستجد.

ومن المقرر أن يقضى البابا تواضروس الثاني؛ خلوته في الصوم الكبير بين دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، والكاتدرائية المرقسية بالعباسية كعادة بابوات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، كطقس رهباني متبع.

كما تبدأ كنيسة الروم الأرثوذكس بمصر الصوم الكبير في 8 مارس المقبل لمدة 40 يومًا تنتهي بالاحتفال بعيد القيامة المجيد في أبريل المقبل.