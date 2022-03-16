الأربعاء 16 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس المتهمين بتزوير المحررات الرسمية بمنطقة القطامية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح  القاهرة الجديدة، اليوم الأربعاء، تجديد حبس  شخصين 15 يوماً على ذمة التحقيقات لقيامهما بتزوير المحررات الرسمية وترويجها بين المواطنين بالقطامية. 

بداية الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين، مقيمين بدائرة قسم شرطة التبين، حال تواجدهما بإحدى وحدات تراخيص المرور بدائرة قسم شرطة القطامية بالقاهرة، وبحوزتهما "5 شهادات قومسيون طبي بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورهم لإحدى الجهات الحكومية ممهورين بخاتم شعار الجمهورية "مزورين" - مبلغ مالي".

بمواجهتهما أقرا بتحصلهما على المضبوطات من أحد الأشخاص وترويجها على عملائهما مقابل مبالغ مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

القاهرة الجديدة شرطة قسم شرطة اجراءات المواطنين

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