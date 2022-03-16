الأربعاء 16 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ بنى سويف يستقبل الدفعة الأولى من قوافل «وصل الخير»

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

استقبل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الدفعة الأولى من قوافل "وصل الخير" ضمن حملة "المليون كرتونة" التي تنفذها مؤسسة حياة كريمة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، للتخفيف عن كاهل المواطنين الأكثر احتياجاً وبالتزامن مع قرب حلول  شهر رمضان المبارك.

ورافق المحافظ كل من: الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، وبلال حبش نائب المحافظ، والدكتور محمد جبر معاون المحافظ، وهاني الجويلي رئيس مركز ومدينة بني سويف.

وأثنى محافظ بني سويف على الجهود الكبيرة التي تقوم بها مؤسسة حياة كريمة التي تعتبر ترجمة على أرض الواقع لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بمواصلة الجهود وتدعيم وتعظيم المشاركة المجتمعية في دفع جهود وخطط الدولة لتحقيق التنمية وتحسين مستوى وجودة حياة المواطنين، وتوفير احتياجات المواطنين الأساسية

وأشار المحافظ إلى أن هذه الجهود تأتي إيمانًا من مؤسسة حياة كريمة بدورها المجتمعى تجاه المواطنين الأكثر احتياجاً فى مختلف محافظات الجمهورية، وفى إطار الشراكة مع الجهات المعنية من شركاء النجاح لتوفير كافة سبل الحياة الكريمة والوقوف بجانب المواطنين، ومن خلال التنسيق مع التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى لضمان عدم تكرار التوزيع بذات القرى وتوحيدًا للجهود وضمان وصول المساعدات للمستحقين بشكل عادل.

يذكر أن بني سويف توجد ضمن المرحلة الأولى بحملة المليون كرتونة والتي يصل نصيب المحافظة منها 40 ألف كرتونة مواد غذائية ستصل تباعا في دفعات متتالية، والتي تضم  محافظات "بنى سويف، البحيرة، الشرقية، كفر الشيخ، المنيا"، وبدأت فرق الرصد الميدانى والمتطوعين بمؤسسة حياة كريمة فى محافظات الجمهورية ببدء تحميل الشاحنات استعداداً لتخزينها ثم توزيعها على المستحقين.

بني سويف محافظة نائب المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم المشاركة المجتمعية

رئيس التحرير

وائل لطفي

تروللى الخير

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