الأربعاء 16 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

غدا.. آخر يوم للتقدم لمنح التفرغ بـ«الأعلى للثقافة»

المجلس الأعلى للثقافة
المجلس الأعلى للثقافة

أعلن المجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور هشام عزمي، أن غدا الخميس الموافق 17 مارس الحالي آخر يوم للتقديم فى الحصول على منح التفرغ لهذا العام "2022/2023"، والتي فتحت أبوابها لاستقبال الأعمال في 6 مارس، والتي يمنحها المجلس الأعلى للثقافة سنويا لعدد محدود فى مجالات الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية.

وسيتم إغلاق باب التقدم ، ويتقدم طالب المنحة بالمستندات الآتية: سيرة ذاتية وبيان بأعماله في مجال إبداعه، تصور محدد يتضمن خطة تفصيلية لمشروع تفرغه الذي يشترط فيه ألا يكون مقدمًا لنيل درجة علمية أو منحة أخرى أو جوائز ولم يسبق نشره من قبل فى أى مسابقات، ثلاثة أعمال من إنتاجه الأدبي أو الفني أو البحثي المنشور، على أن يرفق طلبه بثلاث نسخ من كل عمل منها، أما في مجال الفن التشكيلى والخط العربي يتقدم بثلاثة أعمال أنجزها في السنوات السابقة.

وفيما يتعلق بشروط التقدم لمنح التفرغ "2022- 2023" أعلن المجلس الأعلى للثقافة شروط الجائزة في كالتالي: أن يكون المتقدم حاملًا للجنسـية المصرية،  أن يكون مقيمًا بمصر طوال فترة التفرغ «عام كامل»، موافقة جهة العمل بالنسبة للعاملين بالحكومة أو القطاع العام، وتقدم الأعمال إلى الإدارة العامة لمنح التفرغ الكائنة في العنوان 44 ش المساحة بالدقي الدور الرابع، و تقدم الطلبات في ملف خاص مستوفٍ كل الأوراق المطلوبة، ويمنح المتفرغ مكافأة مالية شهرية تقررها اللجنة، تبدأ في 1 يوليو لمدة عام، و لا تقبل طلبات لمن سبق أن حصل على منحة تفرغ لمدة أربع سنوات متصلة أو منفصلة، ولا تقبل تظلمات من فاتهم موعد التقدم للإعلان، وتقدم الأعمال إلى الإدارة العامة لمنح التفرغ الكائنة في العنوان 44 ش المساحة بالدقي الدور الرابع.

هشام عزمي المجلس الأعلى للثقافة منح التفرغ العلوم الاجتماعية الأداب الفنون

رئيس التحرير

وائل لطفي

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