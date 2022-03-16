الأربعاء 16 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بعد انفجار طائرة.. سحابة دخان كبرى تغطى أكبر المقاطعات الإيطالية

انفجار طائرة
انفجار طائرة

سلطت صحيفة "إكسبرس" البريطانية، الضوء على انفجار طائرة عسكرية إيطالية أثناء التدريب على أعلى قمة في مقاطعة ليكو، جبل ليجنوني، على ارتفاع 2600 متر فوق مستوى سطح البحر.


وقالت الصحيفة إن الانفجار تسبب في سحابة سوداء ضخمة بسبب الدخان المتصاعد من حطام الطائرة على الجبل، وفقا لما كشفته خدمة طوارئ القوات الجوية الايطالية.  


وبحسب شهود عيان، تمكن الطياران اللذان كانا على متن الطائرة من القفز من قمرة القيادة قبل تحطيمهما على الأرض.


وذكرت الصحيفة أنه تم حشد رجال الإطفاء في ليكو وسوندريو بعدما اشتعلت النيران في الطائرة، مؤكدة أن الكثيرين في منطقة كوليكو شاهدوا "الكرة النارية" تخترق السماء ثم تسقط على قمة ليجنوني، على الحدود مع مقاطعتي سوندريو وبرجامو، كما ارتفعت سحابة سوداء كثيفة من أعلى الجبل ويمكن رؤيتها على بعد عدة كيلومترات.


وأشارت الصحيفة البريطانية، في تقريرها، إلى أن الطائرة المحطمة لا تنتمي إلى القوات الجوية، لكنها كانت في مرحلة اختبار ما بعد الإنتاج.


وأشارت الصحيفة الي أنه قبل تحطمها تركت الطائرة أثرًا طويلًا من الدخان في السماء.


وكانت قد عبرت الطائرة النفاثة بحيرة كومو العليا باتجاه الشمال، ودخلت مقاطعة سوندريو ثم عكس مسارها، حتى تحطمت في منطقة جبل ليجنوني.

في سياق متصل، من إيطاليا إلى السويد ومن بلجيكا إلى بريطانيا، يخترق شبح الحرب النووية، التي بدت من بقايا الماضي، جيلًا جديدًا من الوعي الأوروبي في ظل الحرب الروسية الأوكرانية.

إكسبريس البريطانية إيطاليا العناني قمة جبل ليجنون

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