حفل فني لفرقة الإنشاد الديني بأوبرا الإسكندرية الجمعة المقبل

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، حفلاً فنيًا لفرقة الإنشاد الديني بقيادة المايسترو عمر فرحات على مسرح دار أوبرا الإسكندرية، الجمعة المقبل الموافق ١٨ مارس الجاري.

يتضمن برنامج الحفل مختارات من الأعمال الروحانية التراثية والمعاصرة منها: (موكب النور، كل الناس بيقولوا يا رب، يا منى عيني لأجل النبي، يارب كرمك علينا، حسبي ربي، روضة الهادي، يا غفار، يا سيدنا النبي، يا طيبة، الرضا والنور، أم النبي، اسماء الله الحسنى) أداء نجوم الفرقة إبراهيم فاروق، أحمد العمري، طه حسين، حاتم زايد، محمد الملاوي، محمد حسين، محمد البحيري، أميرة أحمد.

يشار إلى أن فرقة الإنشاد الديني قد تأسست على يد الموسيقار الراحل عبدالحليم نويرة في عام 1972 وبدأت أولى حفلاتها بقيادته عام 1973 بهدف الحفاظ على التراث الغنائي الديني، وتخصصت في تقديم الأعمال والألحان الدينية وتدريب وتبني الأصوات الشابة الواعدة على الأناشيد والابتهالات الدينية حيث شاركت في إحياء جميع المناسبات الدينية على مدار العام على مسارح دار الأوبرا المختلفة بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور.

كما تنظم دار الأوبرا حفلا فنيا لأوركسترا ساوند تراك صولو كمان وقيادة الفنان محمد بركات يوم السبت الموافق ١٩ من مارس الجارى على مسرح دار أوبرا الإسكندرية، وتوزيع موسيقي ل دنيا أكرم دغيدى.

يشارك بالحفل الفنان سعد العود وفرقة (brass sound band)، خيث تقدم الفرقة مجموعة متنوعة ومتميزة من مؤلفات الموسيقى التصويرية فى الدراما والسينما المصرية، بالإضافة إلى موسيقى بعض الأفلام العالمية منها: (حتى اخر العمر، كركون في الشارع، قلبي يا غاوي ٥ قارات، اللي بالي بالك، بكيزة وزغلول، طير بينا يا قلبي، المشبوه، عصابة حمادة وتوتو، حكايةميزو، شمس الزناتى، المشبوه، إمبراطورية م، الحفيد.، عريس من جهة امنية.. تتر برنامج نادي السينما، البحر بيضحك ليه وغيرها) بالإضافة الى موسيقى أشهر الافلام العالمية.