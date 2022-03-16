الأربعاء 16 مارس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 5 أشخاص في انقلاب «ميكروباص» بالمعادي

ميكروباص
ميكروباص

أصيب 5 أشخاص بجروح وكسور متفرقة بالجسم، اليوم الأربعاء، إثر انقلاب سيارة ميكروباص بشارع الـ 105 بمنطقة المعادي.

تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغا من شرطة النجدة بانقلاب سيارة ميكروباص بجوار منظمة الأغذية العالمية بشارع ال105 بالمعادي وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن مدعومة بسيارات الإسعاف وتبين إصابة 5 أشخاص، وتم نقل المصابين لمستشفى مبرة المعادي لتلقي العلاج، وجار رفع آثار الحادث.

وقام رجال المباحث بالتحفظ على السيارة تمهيدا لفحصها وبيان سبب وقوع الحادث وسؤال شهود العيان والمصابين فى الحادث، وتم التحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الحادث.

أشخاص ميكروباص سيارة انقلاب منطقة المعادى

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فى فقه الأزمة

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