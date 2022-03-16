الأربعاء 16 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

هل كشفت كورونا عن تصدعات وهشاشة النظام الغذائي الأمريكي؟

ازمة غذائية امريكية
ازمة غذائية امريكية مرتقبة

أكدت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن فيروس كورونا كشف عن تصدعات في النظام الغذاء الأمريكي.
 

وتابعت: في إبريل عام 2020،تفشى فيروس كورونا في جميع أنحاء البلاد ، وكان الملايين من الناس يحتمون في المنزل ، وطلب شاي مايرز ، الرئيس التنفيذي لشركة أوهي برديوس، أحد أكبر مزارعي البصل في الولايات المتحدة ، من عماله دفن كميات كبيرة من المحصول.
 

وأضافت أنه تم إغلاق المطاعم ومراكز المناسبات التي كانت تشتري البصل، وكان مخزنه البارد ممتلئًا، وعلى الرغم من أن الطلب على البصل في المطابخ الأمريكية ظل مرتفعاً - أو حتى أعلى - قبل الوباء ، لم تكن هناك طريقة لإيصال الطعام إلى أيدي أولئك الذين يحتاجون إليه. 
 

وأشارت الصحيفة إلى أنه قبل وقت طويل من ازدحام معظم غرف الطوارئ ، كان النظام الغذائي هو الذي أظهر العلامات الأولى للتأثير الهائل الذي يمكن أن يحدثه الوباء، فكانت هناك أرفف فارغة في السوبر ماركت ومطاعم مغلقة، ويلقى المزارعون الحليب في حقولهم أو القتل الرحيم للحيوانات حيث أصبحت مصانع معالجة اللحوم غارقة أو مغلقة.
 

وذكرت أنه لم يكن المزارعون أو أصحاب المطاعم أو الصناعة الزراعية هم فقط من يعانون فقد انتشر الجوع في جميع أنحاء البلاد وزاد انعدام الأمن الغذائي في الولايات المتحدة من 11٪ إلى 15٪ خلال الوباء ، حيث زار 60 مليون أمريكي على الأقل بنكًا للطعام خلال عام 2020 ، بزيادة قدرها 50٪ عن العام السابق.
 

وقال مايكل فخري ، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في الغذاء: "لقد غير الوباء فهم الجميع للطعام على أنه شيء نشتريه ونبيعه". 
 

وأضاف أن الناس أدركوا أخيرًا أن الطعام أكثر من مجرد سلعة، فالغذاء هو الطريقة التي نعتني بها ببعضنا البعض ، والأهم من ذلك ، كيف نعتني بالأرض والمياه.
 

وأختتمت الصحيفة أن وباء كورونا كشف عن هشاشة النظان الغذائي الأمريكي، وجعل الجميع يعلم أن الأوبئة والصراعات العالمية والظواهر الجوية الشديدة التي تفاقمت بسبب أزمة المناخ إلى تدمير قدرة الحكومة الأمريكية على توفير الغذاء بشكل موثوق.

هشاشة الصناعة الطوارئ الولايات المتحدة فيروس كورونا النظام الغذائي السوبر ماركت أمريكي الطعام

رئيس التحرير

وائل لطفي

فى فقه الأزمة

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