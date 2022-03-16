الدفاع الكورية الجنوبية تؤكد أهمية الجاهزية العسكرية بين سول وواشنطن

أكد وزير الدفاع الكوري الجنوبي سوه ووك، أهمية الحفاظ على الجاهزية العسكرية على أساس التعاون بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة في الوقت الذي تمر فيه سول بمرحلة انتقالية رئاسية.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته وكالة أنباء كوريا الجنوبية (يونهاب) - أن ذلك جاء خلال زيارة "سوه" لمعسكر همفريز للقوات الأمريكية في مدينة بيونغتايك جنوب سول، ولقائه بقائد قيادة القوات المشتركة الكورية الجنوبية - الأمريكية الجنرال بول لاكاميرا، وكبار المسؤولين الآخرين من القيادة وقيادة الأمم المتحدة.

ودعا سوه إلى التركيز في الدفاع عن كوريا الجنوبية على أساس الوضع الدفاعي المشترك المتين.

من جهته، أكد لاكاميرا أن القوات المشتركة ستواصل الحفاظ على الاستعداد الدفاعي الثابت على أساس التعاون الوثيق بين الدولتين.

وكانت مصادر عسكرية في كوريا الجنوبية قد أعلنت، في وقت سابق من اليوم، إطلاق كوريا الشمالية لما يبدو أنه صاروخ باليستي، لكنه انفجر على ما يبدو في الجو.