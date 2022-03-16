الأربعاء 16 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الدفاع الكورية الجنوبية تؤكد أهمية الجاهزية العسكرية بين سول وواشنطن

جريدة الدستور

أكد وزير الدفاع الكوري الجنوبي سوه ووك، أهمية الحفاظ على الجاهزية العسكرية على أساس التعاون بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة في الوقت الذي تمر فيه سول بمرحلة انتقالية رئاسية.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته وكالة أنباء كوريا الجنوبية (يونهاب) - أن ذلك جاء خلال زيارة "سوه" لمعسكر همفريز للقوات الأمريكية في مدينة بيونغتايك جنوب سول، ولقائه بقائد قيادة القوات المشتركة الكورية الجنوبية - الأمريكية الجنرال بول لاكاميرا، وكبار المسؤولين الآخرين من القيادة وقيادة الأمم المتحدة.
ودعا سوه إلى التركيز في الدفاع عن كوريا الجنوبية على أساس الوضع الدفاعي المشترك المتين.

من جهته، أكد لاكاميرا أن القوات المشتركة ستواصل الحفاظ على الاستعداد الدفاعي الثابت على أساس التعاون الوثيق بين الدولتين.

وكانت مصادر عسكرية في كوريا الجنوبية قد أعلنت، في وقت سابق من اليوم، إطلاق كوريا الشمالية لما يبدو أنه صاروخ باليستي، لكنه انفجر على ما يبدو في الجو.

رئيس التحرير

وائل لطفي

فى فقه الأزمة

الأكثر قراءة

تسعير الخبز الحر بيد «التموين».. والتطبيق لـ3 أشهر

قبول دفعة جديدة من المتطوعين وقصاصى الأثر للانضمام لصفوف القوات المسلحة

سعر طن الحديد للمستهلك فى مصر اليوم الأربعاء 16-3-2022

«التموين»: توفير السلع والمنتجات بأسعار مخفضة في 1800 منفذ بالمحافظات

محافظ بورسعيد يتفقد معرض برنامج «إحلال سيارات الركاب»

10 سيارات إطفاء لإخماد نيران مصنع تنر وبويات بكرداسة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فيصل شمس

أساطين المجد في تفهيم ولي العهد

حسين دعسة

الكونجرس يتوقع فهم الحرب من زيلينسكى.. وبايدن مغامر فى أوروبا

إبراهيم داود

120 سنة عبدالوهاب

طارق إلياس

اغتراب المشاعر والعودة للحياة

ماجد حبته

أمريكا والصين.. حوار وإنذار

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

المرأة القاضية

حسين دعسة

الجريمة والعقاب.. سيناريو غائب لحرب أمدها طويل

أحمد سعد زايد

استحالة الدولة الدينية

صور

فريق الدستور يشارك فى حملة إفطار صائم بمؤسسة مصر الخير

جنازة أنيسة حسونة

مباراة خروج الزمالك من أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربى

محطة تل أبيب

المزيد

معاريف: شراء جزر يونانية لنقل الإسرائيليين إليها في الكوراث والحروب

إسرائيل تعلن رصد متحور جديد من كورونا

السفير الروسى فى إسرائيل يطلب اجتماعًا عاجلًا مع رئيس الكنيست