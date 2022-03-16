تفاصيل سرقة فيلا الفنانة سميرة صدقي: مضبوطات بـ 233 ألف جنيها

كشفت مباحث الجيزة، اليوم الأربعاء، تفاصيل سرقة فيلا الفنانة سميرة صدقي ، في منطقة الأهرام .



تلقى العقيد أحمد الدسوقي مأمور قسم شرطة الهرم، بلاغًا بسرقة مسكن الفنانة سميرة صدقي بحي حدائق الأهرام ، واكتشافها أن باب المطبخ المُطل على الحديقة مفتوح، وأن الخزينة المتواجدة بدولاب غرفتها مفتوحة وبها مفتاحها، وسرقة مبالغ مالية وبعض الأوراق الشخصية من داخلها.

وأضافت بأنها كانت تحتفظ بمفتاح الخزينة داخل حقيبة بالدولاب.



توصلت جهود فرق البحث بقيادة العقيد محمد الصغير مفتش فرقة الهرم، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين أحدهما يعمل طرف المجني عليها.



عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما، وتمكن الرائد محمد سعودي والنقيب هشام موسى معاوني مباحث الهرم، من ضبطهما واعترفا بارتكابهما الواقعة.



اتفق المتهمان على سرقة المُبلغة، فأعطى الأول "وكيل أعمالها" نسخة من مفاتيح باب المطبخ للمتهم الثاني، وأطلعه على مكان الخزينة ومفتاحها، وموعد خلو المسكن محل الواقعة وارتكب المتهم الثاني "أحد أقاربه" الواقعة على النحو المتفق عليه، كما أرشدا عن مبالغ مالية بإجمالي 233 ألف جنيه.



تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.