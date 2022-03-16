قناة مدرستنا 2 تبث مراجعة مادة الهندسة للصف الثاني الإعدادي

بثت قناة مدرستنا ٢ للصف الثاني الإعدادي، فيديو مراجعة على أحد الأشكال الهندسية وهو المعين (تعريفه - خواصه - إيجاد مساحته).

وقالت القناة عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، هيا نراجع معاً أعزائنا طلاب "الصف الثاني الإعدادي" على أحد الأشكال الهندسية وهو المعين (تعريفه - خواصه - إيجاد مساحته).

وقالت القناة، لكي نتعرّف على إجابات هذه الأسئلة من خلال الفيديو التالي، في درس "مساحات بعض الأشكال الهندسية"، مادة "الرياضيات".

https://fb.watch/bNwTC1AW-4/



كما طالبت القناة، أنه في حال فاتكم أي درس، زوروا قناتنا على اليوتيوب وتابعوا كل الدروس بتقنية الـ HD من اللينك:

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