انطلاق فعاليات المؤتمر الثاني لضمان الجودة عن ريادة الأعمال بجامعة سوهاج

انطلق صباح اليوم الأربعاء، فعاليات المؤتمر الثاني لضمان الجودة عن ريادة الأعمال بجامعة سوهاج، تحت عنوان "ريادة الأعمال: الطريق إلى جامعة الجيل الرابع ومهارات خلق القيمة المضافة في إطار معايير ضمان الجودة"، برعاية كلا من الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء طارق الفقي محافظ الإقليم.

وقال الدكتور أحمد الخطيب، مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة إن تنظيم فعاليات المؤتمر الثاني لضمان الجودة برحاب الجامعة، يعد مؤشراً واضحاً علي الحراك الفاعل للجامعة، نحو التطوير والركب في رحاب جامعات الجيل الرابع، وخلق مهارات القيمة المضافة للتعليم لنكون مساهمين بفاعلية في استيفاء متطلبات الثورة الصناعية الخامسة، مؤكداً على أن القيادة السياسية أولت اهتماما بالغا لملف التعليم العالي والبحث العلمي، والاهتمام بضمان الجودة خلال السبع السنوات الماضية، مضيفاً أن الجامعة تحرص على تشجيع مفاهيم للريادة والابتكار في الجامعات، واعتماد ريادة الأعمال كأحد الخيارات الأساسية للتعلم.

وأوضح الدكتور مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة، ومقرر المؤتمر، أنه سوف يتم أيضاً تنفيذ ٣ ورش عمل لمناقشة ٢٧ ورقة بحثية في عدد من الموضوعات وهي، ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة من أجل بناء اقتصاد وطني قوي، مؤسسات التعليم العالي في ظل التحول الرقمي ومتطلبات الثورة الصناعية الخامسة، القيمة المضافة للتعليم الجامعي، ودورة فى بناء الإنسان المصري، وكذلك معايير ضمان الجودة وتطوير البرامج التعليمية لمؤسسات التعليم.

وذكر الخطيب، أن الموضوعات الخاصة بورش العمل ستناقش أيضاً الجامعة الريادية والقضاء على البطالة بين خريجين التعليم العالي، التنمية المهنية للخريجين واستيفاء متطلبات سوق العمل، جامعات الجيل الرابع من أجل الذكاء الاصطناعي وحماية مقدرات كوكب الأرض والحفاظ على مستقبل الأجيال القادمة، إلي جانب دور البحث العلمى فى دعم مساهمة الجامعة فى تلبية متطلبات واحتياجات المجتمع والإعلام الريادي، وتسليط الضوء على القيم والسلوك الجامعية، والحفاظ على الأمن القومي والهوية الثقافية.

وحضر الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس الجامعة، والدكتور حسان النعماني نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبمشاركة الدكتورة ثناء حسن راضي نائب رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، بالإضافة إلى نخبة من رؤساء ونواب ووكلاء الجامعات المصرية، وأعضاء مجلس النواب، وممثلي وكلاء الوزارات بالمحافظة، ومؤسسات المجتمع المدني، وذلك بالمركز الدولي للمؤتمرات بمقر الجامعة الجديد.

مركز ضمان الجودة

مركز ضمان الجودة

مركز ضمان الجودة

مركز ضمان الجودة