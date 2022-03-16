الأربعاء 16 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

للمصريين والأجانب.. 10 معلومات عن أول منصة بمصر لخدمات الصحة النفسية

وزارة الصحة
وزارة الصحة

أعلنت وزارة الصحة اليوم الاربعاء عن إطلاق المنصة الوطنية الإلكترونية الأولى بمصر لخدمات الصحة النفسية وعلاج الإدمان بالمجان، فى هذا السياق ترصد “الدستور” أبرز المعلومات عن هذه المنصة.

  • تهدف إلى توفير خدمات حكومية مجانية للصحة النفسية وعلاج الإدمان.
  • لجميع الفئات العمرية من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر.
  • تُعد الأولى من نوعها في إقليم شرق المتوسط.
  • يقوم عليها نخبة من الكوادر الفنية والتقنية بوزارة الصحة والسكان، والمعالجين النفسيين والخبراء الدوليين في مجال الطب النفسي وعلاج الإدمان.
  • تعمل على الدعم النفسي بجودة عالية وبخصوصية وسرية تامة والتغلب على الوصم المتعلق بالاضطرابات النفسية في المجتمع، وتصحيح المفاهيم المغلوطة وتقديم معلومات سليمة للجميع، على الرابط التالي http://nmhp.mohp.gov.eg/mental/web/ar.
  • تشمل المنصة ثلاثة أقسام رئيسية، حيث يقدم القسم الأول محتوى تثقيفيا توعويا للمستخدمين من خلال إتاحة معلومات علمية هامة عن الاضطرابات الشائعة في الطب النفسي العام وفروعه المتخصصة كالطب النفسي للأطفال والمراهقين، والمسنين والإدمان.
  • تتناول أعراض وآليات التعامل مع الأزمات النفسية التي تواجه المرضى وأسرهم.
  • يشمل القسم الثاني تقديم خدمات الدعم والاستشارات النفسية من خلال العيادات الافتراضية «التطبيب عن بعد» عن طريق بضع خطوات بسيطة تمكن المستخدمين من تقييم حالتهم النفسية من خلال الاستبيان العام للصحة النفسية. 
  • يختار المستخدم المكان والزمان المناسبين لأداء الجلسة في خصوصية وسرية تامة  لبيانات المستخدمين، كما يستطيع كل من المعالج والمستخدم، من خلال لوحة التحكم الخاصة به.
  • يختص القسم الثالث بالمشرفين والقائمين على الموقع، حيث يمكنهم من متابعة وتقييم أداء المنصة، ويقوم بعرض أهم التقاريرالخاصة بإحصائيات البوابة الإلكترونية مثل عدد المستخدمين، ومعدل أعمارهم ومعدل المتابعة وأكثر التخصصات التي تم تصفحها وغيرها من البيانات.
وزارة الصحة وزارة الصحة والسكان خصوصية الصحة والسكان المفاهيم المغلوطة شرق المتوسط

رئيس التحرير

وائل لطفي

فى فقه الأزمة

الأكثر قراءة

«التموين»: توفير السلع والمنتجات بأسعار مخفضة في 1800 منفذ بالمحافظات

10 سيارات إطفاء لإخماد نيران مصنع تنر وبويات بكرداسة

سعر طن الحديد للمستهلك فى مصر اليوم الأربعاء 16-3-2022

صعود كبير لمؤشرات البورصة بمنتصف التعاملات.. و«السوقي» يربح 11.7 مليار جنيه

ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة.. الأرصاد توضح حالة الطقس المتوقعة خلال ٧٢ ساعة

عبدالغفار: تغطية 51% من المستهدفين بالتطعيم ضد فيروس كورونا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فيصل شمس

أساطين المجد في تفهيم ولي العهد

حسين دعسة

الكونجرس يتوقع فهم الحرب من زيلينسكى.. وبايدن مغامر فى أوروبا

إبراهيم داود

120 سنة عبدالوهاب

طارق إلياس

اغتراب المشاعر والعودة للحياة

ماجد حبته

أمريكا والصين.. حوار وإنذار

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

المرأة القاضية

حسين دعسة

الجريمة والعقاب.. سيناريو غائب لحرب أمدها طويل

أحمد سعد زايد

استحالة الدولة الدينية

صور

فريق الدستور يشارك فى حملة إفطار صائم بمؤسسة مصر الخير

جنازة أنيسة حسونة

مباراة خروج الزمالك من أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربى

محطة تل أبيب

المزيد

معاريف: شراء جزر يونانية لنقل الإسرائيليين إليها في الكوراث والحروب

إسرائيل تعلن رصد متحور جديد من كورونا

السفير الروسى فى إسرائيل يطلب اجتماعًا عاجلًا مع رئيس الكنيست