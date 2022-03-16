للمصريين والأجانب.. 10 معلومات عن أول منصة بمصر لخدمات الصحة النفسية

أعلنت وزارة الصحة اليوم الاربعاء عن إطلاق المنصة الوطنية الإلكترونية الأولى بمصر لخدمات الصحة النفسية وعلاج الإدمان بالمجان، فى هذا السياق ترصد “الدستور” أبرز المعلومات عن هذه المنصة.

تهدف إلى توفير خدمات حكومية مجانية للصحة النفسية وعلاج الإدمان.

لجميع الفئات العمرية من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر.

تُعد الأولى من نوعها في إقليم شرق المتوسط.

يقوم عليها نخبة من الكوادر الفنية والتقنية بوزارة الصحة والسكان، والمعالجين النفسيين والخبراء الدوليين في مجال الطب النفسي وعلاج الإدمان.

تعمل على الدعم النفسي بجودة عالية وبخصوصية وسرية تامة والتغلب على الوصم المتعلق بالاضطرابات النفسية في المجتمع، وتصحيح المفاهيم المغلوطة وتقديم معلومات سليمة للجميع، على الرابط التالي http://nmhp.mohp.gov.eg/mental/web/ar.

تشمل المنصة ثلاثة أقسام رئيسية، حيث يقدم القسم الأول محتوى تثقيفيا توعويا للمستخدمين من خلال إتاحة معلومات علمية هامة عن الاضطرابات الشائعة في الطب النفسي العام وفروعه المتخصصة كالطب النفسي للأطفال والمراهقين، والمسنين والإدمان.

تتناول أعراض وآليات التعامل مع الأزمات النفسية التي تواجه المرضى وأسرهم.

يشمل القسم الثاني تقديم خدمات الدعم والاستشارات النفسية من خلال العيادات الافتراضية «التطبيب عن بعد» عن طريق بضع خطوات بسيطة تمكن المستخدمين من تقييم حالتهم النفسية من خلال الاستبيان العام للصحة النفسية.

يختار المستخدم المكان والزمان المناسبين لأداء الجلسة في خصوصية وسرية تامة لبيانات المستخدمين، كما يستطيع كل من المعالج والمستخدم، من خلال لوحة التحكم الخاصة به.

يختص القسم الثالث بالمشرفين والقائمين على الموقع، حيث يمكنهم من متابعة وتقييم أداء المنصة، ويقوم بعرض أهم التقاريرالخاصة بإحصائيات البوابة الإلكترونية مثل عدد المستخدمين، ومعدل أعمارهم ومعدل المتابعة وأكثر التخصصات التي تم تصفحها وغيرها من البيانات.