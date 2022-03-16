برلماني يطالب الحكومة بسرعة تسوية أوضاع الطلاب العائدين من أوكرانيا

وجه النائب مجاهد نصار، عضو مجلس النواب وعضو لجنة الصناعة بالبرلمان، طلب إحاطة لوزير التعليم العالى والبحث العلمى، ووزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، بشأن الإجراءات الحكومية الخاصة بمستقبل الطلاب المصريين الذين كانون يدرسون في الجامعات الأوكرانية، وتسوية أوضاعهم واستكمال دراستهم الجامعية بمصر.

وقال النائب مجاهد نصار، فى بيان صحفى له، إن الدولة المصرية بذلت جهودا كبيرة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى في عودة أبنائنا الطلاب من الخارج، واستكمالاً لجهودها تجاه الأبناء من الطلبة المصريين لا بد من سرعة تسكينهم في الكليات لاستكمال مسيرة تعليمهم، حيث أصبح هؤلاء الطلاب في حالة قلق الآن بشأن مستقبلهم الدراسى، الأمر الذى يزيد من الأعباء على الطلبة وأسرهم.

وطالب عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، الحكومة بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال دراسة هؤلاء الطلبة فى الجامعات المصرية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حفاظاً على مستقبلهم الدراسى.

قبل أيام قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي القائم بأعمال وزير الصحة، إنه تم تشكيل لجنة أزمة للتعامل مع ملف الطلاب العائدين من أوكرانيا البالغ عددهم 3220 طالب مصري يدرس في أوكرانيا، مشيرًا إلى أنه تم إصدار قائمة بالجامعات الأوكرانية المعترف بها في مصر، وتم وضع شروط منها أنه يكون الطالب حاصلا على الثانوية العامة واجتاز المواد التأهيلية العلمية كما سيتم وضع امتحان تقييم مستوى بشأن الطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا.

وأضاف الدكتور خالد عبد الغفار أنه سيتم تحديد مستوى الطلاب العائدين من أوكرانيا، مؤكدا أنه لا مكان للطلاب العائدين من أوكرانيا في الجامعات الحكومية، كما تم وضع ضوابط واضحة للطلاب العائدين من أوكرانيا للقبول في الجامعات المصرية مع التعامل بحرص في ملف الطلاب العائدين من أوكرانيا للحفاظ على مستقبلهم ويجب أن يقدم الطالب أوراق ثبوتية تؤكد أنه كان يدرس في الجامعات الأوكرانية.

