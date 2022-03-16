الأربعاء 16 مارس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

ثبات أسعار اللحوم وكراتين رمضان بـ52 جنيه.. التموين تكشف سلع رمضان

لحوم
لحوم

تبذل الدولة المصرية كافة مساعيها لرفع عن كاهل المواطنين وتسهيل عليهم، وفي تلك الإطار طرحت وزير التموين والتجارة ‏الداخلية كراتين رمضان بالمجمعات الاستهلاكية بقيم مالية (‏‏52 – 95 – 123) جنيه للكرتونة، وأكد  الدكتور علي المصيلحي أن كل فئة مالية من هذه الكرتونة ‏تحتوي بداخلها على السلع الأساسية من "زيت – سكر – أرز – ‏مكرونة – شاي – صلصة" وهذه السلع مرشحة للزيادة حال طلب ‏المواطن بفئات نقدية اخرى.‏

تخفيطات تصل لـ30%

وأكد الوزير أن منافذ البيع الخاصة بالحكومة والمجمعات الاستهلاكية يوجد بها كافة احتياجات المواطنين بتخفيضات تصل إلى 30%، لافتة إلى أن الوزارة زادت من ‏ضخ السلع الغذائية بالمجمعات الاستهلاكية ما يصل إلى 50% استعداداً ‏لشهر رمضان المبارك وأن المجمعات الاستهلاكية تتوافر بها السلع الرمضانية من بتخفيضات تصل إلى ‏‏30% ، إضافة إلى توافر اللحوم المجمدة بسعر 85 جنيهًا للبرازيلي ‏و55 جنيهًا للهندي والسوداني الطازجة 95 جنيه للكيلو.

كراتين رمضان في جميع المحافظات

وأكد اللواء أحمد حسنين، رئيس مجلس إدارة الشركة ‏القابضة للصناعات الغذائية ان كرتونة رمضان تتوافر بحوالي 1300 ‏مجمع استهلاكي ينتشرون بمحافظات الجمهورية، وقال أحمد كمال المتحدث ‏الرسمي للوزارة ومعاون أن السيارات ‏المتنقلة تعمل جنباً إلى‎ ‎جنب مع المجمعات الاستهلاكية بتوفير السلع ‏الغذائية والسلع الرمضانية بنفس تخفيضات المجمعات الاستهلاكية، وأن السيارات تتمركز بالميادين الرئيسية بالمحافظات لتوفير ‏احتياجات المواطن من السلع.

ثبات في أسعار اللحوم

والجدير بالذكر أنه كانت قد أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن قرار الوزير الدكتور علي المصيلحي، بثبات أسعار اللحوم بأنواعها خلال شهر رمضان 2022، وعدم إقرار أي زيادة على أسعار اللحوم مقارنة بالزيادة التي شهدتها في الأسواق وشدد وزارة التموين والتجارة الداخلية، على توافر أنواع اللحوم المصنعة كافة، في منافذها وفروع المجمعيات الاستهلاكية، ومنها طبق برجر وزن 400 جرام، 30 جنيهًا، وطبق لحمة مفرومة وزن 400 جرام، 30 جنيهًا، وطبق سجق وزن 400 جنيه، 32 جنيهًا.

الاستهلاكية التموين علي المصيلحي السلع تخفيطات رمضان كراتين

رئيس التحرير

وائل لطفي

فى فقه الأزمة

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