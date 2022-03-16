تأييد حبس سيدة عامين في اتهامها بالزنا في العمرانية

قضت محكمة جنح مستأنف العمرانية، اليوم الأربعاء، قبول استئناف ربة منزل على حكم حبسها سنتين مع النفاذ لاتهامها بإقامة علاقة غير شرعية مع أحد الأشخاص، واتهام زوجها لها بـ"الزنا" شكلًا، وفي الموضوع برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف فيه.

كانت محكمة جنح العمرانية أصدرت حكم بحبس المتهمة سنتين، على خلفية اتهامها من قبل زوجها بـ"الزنا"، وإقامتها علاقة غير شرعية مع أحد الأشخاص.

وكانت زوج المتهمة تقدم ببلاغ رسمي ضدها اتهمها فيه بإقامة علاقة غير شرعية مع أحد الأشخاص مستغلة غيابه، وأنه اكتشف ذلك عن طريق الصدفة، وفوجئ بوجود محادثات ومكالمات هاتفية مع زوجته والشخص الآخر، ما دفعه لمواجهتها، ولكنها أنكرت في البداية، وبعد الضغط عليها ومواجهتها بالصور والفيديوهات اعترفت.