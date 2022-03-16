مصرع مسنة صدمتها سيارة فى الطريق بالشرقية

لقيت سيدة مسنة مصرعها، اليوم الأربعاء، إثر تصادم سيارة بها أثناء عبورها الطريق بمدينة القرين بمحافظة الشرقية.

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد إشارة مستشفى القرين المركزى بوصول "السيدة عبده محمد"، 70 عاما، مقيمة السنيطة مركز فاقوس، جثة هامدة، إثر وقوع حادث تصادم.

تبين من التحريات التى قامت بها الأجهزة الأمنية أن المتوفاة لفظت أنفاسها الأخيرة إثر تصادم سيارة بها بمفارق أبو نصار دائرة قسم شرطة القرين، وتم التحفظ على جثتها تحت تصرف النيابة العامة، حرر محضر بالواقعة وتم إحالته لنيابة مركز أبوحماد التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.