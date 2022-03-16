واشنطن: ملتزمون بشكل صارم بالدفاع عن أراضى الناتو

أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن على التزام بلاده بالدفاع عن أراضي حلف شمال الأطلسي (الناتو)، كما تعهد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بمحاسبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن الهجوم.

وفي التفاصيل، أعلن وزير الدفاع الأمريكي، الثلاثاء، أنه وصل إلى بروكسل للقاء نظراء له لمناقشة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وموضوعات أخرى متعلقة بالأمن الإقليمي.

وأضاف أوستن عبر حسابه على تويتر أن واشنطن ملتزمة بشكل "صارم" بالدفاع عن أراضي حلف الناتو.

ومن ناحية أخرى، قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، الثلاثاء، إنه شدد في اتصال هاتفي مع نظيره الأميركي بلينكن على الحاجة إلى زيادة الضغط الاقتصادي على روسيا.

وأضاف كوليبا عبر حسابه على تويتر أنه اتفق بلينكن على أهمية ضمان سلامة وأمن المنشآت النووية في أوكرانيا، معربا عن امتنانه لحزمة عقوبات جديدة فرضتها واشنطن على موسكو.

وفي وقت لاحق، قال بلينكن عبر تويتر إنه أكد لكوليبا في الاتصال على التزام الولايات المتحدة بمحاسبة الرئيس الروسي بوتين على العملية العسكرية لبلاده في أوكرانيا.