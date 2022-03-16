الأربعاء 16 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«العامة لتجارة الجملة»: توفير 100 سيارة سلع غذائية متنقلة (فيديو)

سلع غذائية
سلع غذائية

قال المهندس عادل عبدالعزيز، العضو المنتدب للشؤون التجارية بالشركة العامة لتجارة الجملة التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن السلع الغذائية متوفرة، وتوجد أرصدة كافية من جميع السلع الاستراتيجية مثل السكر والأرز والمكرونة والزيوت.

وأضاف عبدالعزيز، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسة في برنامج "على مسؤوليتي" على فضائية "صدى البلد"، أنه تم توفير 100 سيارة سلع متنقلة تصل حمولتها حتى 5 أطنان محملة باللحوم والدواجن والسلع الغذائية، للوصول للمواطنين في القرى والنجوع.

وأكد على أنه تم طرح كوبونات شراء السلع بقيمة 20 جنيه و50 جنيه و100 جنيه، كما توجد منافذ للشركة العامة لتجارة الجملة تبلغ 937 فرع جملة و415 فرع استهلاكي يتعامل مع المواطن مباشرة.

وتابع عبدالعزيز أنه يوجد 54 شادر للبيع المباشر بأسعار مخفضة لكافة أنواع السلع الأساسية، بتخفيض يصل إلى 25% عن سعر السوق المحلي، مشيرا إلى أن الشركة تقوم بطرح السلع في معارض أهلا رمضان والسيارات المتنقلة لتوزيع المنتجات الغذائية على المراكز والقرى.

وأوضح عبدالعزيز أن ذلك لتوفير أكبر كميات من السلع الغذائية بإجمالي 100 صنف من ضمنها اللحوم، بالإضافة لتوفير كوبونات للمواطنين القادرين لشرائها، وتوزيعها على غير القادرين، لشراء أي منتجات غذائية من مختلف منافذ الشركة على مستوى الجمهورية.

ولفت إلى أن معارض “أهلا رمضان” 2022 تقام تحت رعاية وزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة التجارة والصناعة واتحاد الغرف التجارية، ويشارك بها 200 شركة عارضة للسلع الغذائية، بتخفيضات من 20 إلى 25%.

وأكد أن الشركة تتابع ضخ كميات من السلع يوميا، للتأكد من استقرار حالة الأسواق المصرية، لافتا إلى أن الأسعار  تنخفض تدريجيا، مع زيادة المعروض من المنتجات، كما أن هناك المجمعات الاستهلاكية التموينية المنتشرة على مستوى الجمهورية، ومشروع منافذ جمعيتي لبيع السلع بأسعار مناسبة.

وزارة التموين وزارة التموين والتجارة الداخلية السلع الغذائية معارض اهلا رمضان أسعار مخفضة السيارات المتنقلة

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فى فقه الأزمة

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