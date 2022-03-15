حصاد أنشطة وزارة التخطيط.. 40 مليار جنيه مخصصات للدعم التمويني و15 سيارة خدمة تكنولوجية للشهر العقاري

أعلنت وزارة التخطيط اليوم الثلاثاء، عن تسليم 15 سيارة خدمة تكنولوجية مجهزة بالكامل للعمل بمكاتب الشهر العقاري والتوثيق المتنقل.

ويرصد «الدستور» في السطور التالية أهم أنشطة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال الـ24 ساعة الماضية..

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن برنامج جسور التجارة العربية والأفريقية يستهدف تشجيع التدفقات التجارية والاستثمارية وتنميتها بين الدول العربية والإفريقية وتطوير قطاع الأعمال، وتعزيز قدرة المصدّرين الحاليين وخلق جيل من المصدّرين الجُدُد، لاسيما في الدول الأعضاء الشركاء للبرنامج، فضلًا عن تطوير منتجات تصديرية جديدة فى الأسواق الحالية وفتح أسواق جديدة في أفريقيا، عن طريق خلق شراكات جديدة بين المنطقتين العربية والأفريقية، وتعظيم الاستفادة من الفرص الاقتصادية الواعدة المتاحة في هذا المجال.

https://www.dostor.org/3743698

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن إنفاق الدولة على برامج الحماية الاجتماعية ارتفع بنسبة 16% في الموازنة الحالية، إذ بلغ حجم المصروفات الموجهة للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية 156.3 مليار جنيه خلال أول 7 أشهر من العام المالي الحالي 2021-2022، مقابل 134.5 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 21.8 مليار جنيه، لتستحوذ بذلك على 16.8% من إجمالي مصروفات الدولة.

https://www.dostor.org/3743602

انتهى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ من تقييم عدد 40 متقدمًا لشغل 3 وظائف قيادية بمحافظة القاهرة، وذلك بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز.ومن جانبه، أكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة حرصه على تقييم المتقدمين لشغل وظائف قيادية وفقًا لأحدث معايير التقييم، والاستفادة من منظومة مركز تقييم القدرات والمسابقات، والتي تضمن وصول أفضل العناصر المتقدمة إلى هذه الوظائف، وهو ما ينعكس بدوره على رفع كفاءة الخدمات المقدمة منهم.. مشددًا على أن جميع أعمال التقييم تمت بشكل إلكتروني وبدون تدخل بشري.

https://www.dostor.org/3743677

أطلق المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة – الذراع التدريبية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية- والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية –الذراع التنموية لوزارة الخارجية المصرية- النسخة الثالثة من برنامج القيادات النسائية الإفريقية، وذلك عن طريق منصة التعلم الإلكتروني ATINGI لعدد من السيدات التي تعمل في مناصب قيادية بالدول الإفريقية.

https://www.dostor.org/3743759

قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم، بتسليم 15 سيارة خدمة تكنولوجية مجهزة بالكامل، للعمل بمكاتب شهر عقارى وتوثيق متنقلة، لوزارة العدل متمثلة فى مصلحة الشهر العقارى، في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين وزارات التخطيط والعدل والاتصالات والمتمثل في توفير وزارة التخطيط سيارات مجهزة مزودة بالأجهزة اللازمة، للعمل كمراكز خدمية متنقلة تعمل كمكاتب شهر عقارى و توثيق تقدم خدمات مكاتب الشهر العقارى للمواطن فى محل إقامته.

https://www.dostor.org/3743966