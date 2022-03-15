عضو بالشيوخ: قرار الرئيس السيسى بتحديد تسعيرة «الخبز الحر» حاسم

أشاد النائب عبده أبوعايشة، عضو مجلس الشيوخ، بتدخل الرئيس عبدالفتاح السيسي الحاسم لضبط سعر رغيف الخبز الحر، “غير المدعوم” ، بعد الزيادات العشوائية فيه طوال الأيام الماضية. قائلا: إنه قرار حاسم من الرئيس السيسي، وتدخل في التوقيت المناسب تمامًا بإصدار توجيهاته للحكومة بتسعير رغيف الخبز الحر للحد من ارتفاع سعره.

وقال أبوعايشة، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، إنه يؤيد بشدة توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم لحكومة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء،، بتسعير رغيف الخبز الحر غير المدعوم، للحد من ارتفاع ثمنه المبالغ فيه، وقيام مباحث التموين، بالتأكد من تنفيذ التسعيرة الجديدة. قائلا: إن هذا هو دور الدولة وتدخل قيادتها.

ونوه عضو مجلس الشيوخ، إلى ارتفاع الأسعار عالميا وخصوصا في مجال الحبوب والطاقة، وظهور موجة من التضخم العالمي المستورد، لكن مع هذا فينبغي الحفاظ على أسعار معقولة للغذاء والخبز والسلع الأساسية، حتى تكون في متناول المواطن العادي.

وأشار أبوعايشة، إلى العديد من القرارات التي أصدرتها الحكومة للحد من ارتفاع الأسعار، ومنها قرار وقف تصدير الدقيق والعدس والمكرونة والعديد من السلع الأخرى لنحو ثلاثة شهور. وهو ما يدفع بكل إنتاجها للسوق المحلي ويدفع لخفض سعرها، وينعكس على المواطن المصري بكل إيجابية.

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، اجتمع، اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، واللواء عباس كامل، رئيس المخابرات العامة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة توفير الأرصدة الاستراتيجية من كافة السلع الغذائية الأساسية، خاصةً مع قرب حلول شهر رمضان المعظم.

وقد عرض وزير التموين في هذا الإطار موقف المخزون الاستراتيجي لكافة السلع الغذائية الأساسية للدولة، مؤكدًا توافرها بالكميات المناسبة للمواطنين.

ووجه الرئيس السيسي بالعمل على تنويع مصادر توفير تلك السلع، مع السعي نحو زيادة مخزونها لفترة مستقبلية لا تقل عن ٦ أشهر.