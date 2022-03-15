16 مايو.. الحكم على قهوجى قتل شقيقه وقطع جثته بإمبابة

حجزت محكمة جنايات الجيزة، اليوم، الحكم في إعدام المتهم بقتل شقيقه في منطقة إمبابة إلى جلسة 16 مايو المقبل.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار بلال محمد عبد الباقي، وعضوية المستشارين عبد الحميد كامل عبد السميع، وإبراهيم لملوم عبد الوهاب.



وكشف أمر إحالة المتهم بأن النيابة اتهمت عبد الله صبحي، 59 سنة، حلاق، بارتكاب الواقعة لأنه في ليلة 21 أغسطس 2021 بدائرة قسم شرطة إمبابة بمحافظة الجيزة، قتل عمدا شقيقه أحمد صبحي، مع سبق الإصرار والترصد، وذلك على إثر مروره بضائقة مالية، حيث استدرج المجني عليه إلى مسكنه، وما أن أظفر به، قام بخنقه مستخدما أداة - حبل - أعدها مسبقا؛ قاصدا من ذلك إزهاق روحه، وقطع الجثمان أشلاء مستخدما في ذلك سلاحين أبيض - سكينتين - ووضع الجثمان داخل أكياس قمامة وتخلص منها بإلقائها بصناديق قمامة مختلفة.



وارتبطت تلك الجناية بقصد تسهيل جنحة أخرى سرقة المنقولات، هاتف محمول – مفتاح خاص بمسكن المجني عليه، وعقب ارتكابه الجريمة توجه إلى مسكن وسرق منقولاته، واستخدم المفتاح الذي سرقه لدخول مسكنه.