المعمل الجنائي يعاين آثار حريق «كسارة بلاستيك» في شبرا الخيمة

أمرت نيابة شبرا الخيمة، بالقليوبية، اليوم الثلاثاء، بندب المعمل الجنائي؛ لمعاينة حريق شب في كسارة بلاستيك بحى شرق شبرا الخيمة، لفحص الخسائر والتلفيات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد وقوع حريق بكسارة بلاستيك في حى شرق شبرا الخيمة دون إصابات أو خسائر بشرية.



على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية بمديرية أمن القليوبية، بقيادة اللواء هيثم شحاتة مدير الحماية المدنية بالقليوبية، وتم الدفع بسيارتى إطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المناطق والمنازل المجاورة، حفاظًا على أرواح وحياة الموطنين، حيث كشفت المعاينة الأولية عن أن الحريق نشب نتيجة حدوث ماس كهربائي.



تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.