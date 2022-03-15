الثلاثاء 15 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المعمل الجنائي يعاين آثار حريق «كسارة بلاستيك» في شبرا الخيمة

حريق
حريق

أمرت نيابة شبرا الخيمة، بالقليوبية، اليوم الثلاثاء، بندب المعمل الجنائي؛ لمعاينة حريق شب في كسارة بلاستيك بحى شرق شبرا الخيمة، لفحص الخسائر والتلفيات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد وقوع حريق بكسارة بلاستيك في حى شرق شبرا الخيمة دون إصابات أو خسائر بشرية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية بمديرية أمن القليوبية، بقيادة اللواء هيثم شحاتة مدير الحماية المدنية بالقليوبية، وتم الدفع بسيارتى إطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المناطق والمنازل المجاورة، حفاظًا على أرواح وحياة الموطنين، حيث كشفت المعاينة الأولية عن أن الحريق نشب نتيجة حدوث ماس كهربائي.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

تحريات المباحث كسارة بلاستيك شبرا الخيمة المعمل الجنائي نيابة شبرا الخيمة

رئيس التحرير

وائل لطفي

سور الأزبكية المتنقل

الأكثر قراءة

«تحول تدريجي الخميس».. تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة

التراويح 30 دقيقة.. الأوقاف ترد على تساؤلات حول شهر رمضان

غادة والي في «لجنة الأمم المتحدة للمخدرات»: العالم يواجه تحديات استثنائية

أسماء السلاسل التجارية المشاركة في مبادرة «كلنا واحد»

2145 مخالفة لقائدى الدراجات البخارية لعدم ارتداء الخوذة

زلزال بقوة 4 ريختر يضرب الوادي الجديد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

المرأة القاضية

حسين دعسة

الجريمة والعقاب.. سيناريو غائب لحرب أمدها طويل

أحمد سعد زايد

استحالة الدولة الدينية

منى رجب

تأملات فى يوم المرأة المصرية وعيد الأم

عبدالوهاب داود

فى محبة عبدالوهاب.. روح القاهرة فى جملة موسيقية

ماجد حبته

روسى فى مجلس اللوردات!

جمال رشدي يكتب: لماذا لم تدخل روسيا العاصمة الاوكرانية حتي الان؟

حسين دعسة

الصين لن تتوسط بين روسيا والغرب.. أمريكا تنتظر معجزة!

صور

فريق الدستور يشارك فى حملة إفطار صائم بمؤسسة مصر الخير

جنازة أنيسة حسونة

مباراة خروج الزمالك من أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربى

محطة تل أبيب

المزيد

قاطعتها لـ 6 أيام.. لماذا ترفض أوكرانيا اتصالات «خارجية إسرائيل»؟

هل استهدف الهجوم على أربيل منشآت تابعة لـ"الموساد"؟

مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى في حماية شرطة الاحتلال