الثلاثاء 15 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البيت الأبيض يعلن عن مباحثات أمريكية صينية حول الأزمة الأوكرانية

القصف الروسي علي
القصف الروسي علي أوكرانيا

أعلن البيت الأبيض، أنه تم إجراء مناقشات جوهرية بشأن العمليات الروسية في أوكرانيا، خلال الاجتماع الذي عقده مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان مع المسئول الصيني يانج جيتشي عضو المكتب السياسي بالحزب الشيوعي الصيني.

وكان قد قال مسئول دفاعي أمريكي، إن القوات الروسية لم تحقق حتى الآن تفوقًا جويًا في جميع أنحاء دولة أوكرانيا. 

ونقلت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، اليوم، عن المسئول الأمريكي، الذي لم تذكر اسمه، تصريحه بأن المجال الجوي فوق أوكرانيا "لا يزال محل نزاع" بين القوات، مضيفًا أنه "لأن المجال الجوي ديناميكي، هناك أوقات وأماكن تتمتع فيها روسيا أو أوكرانيا بهيمنة أكبر".

 وأوضح المسئول الأمريكي، في الوقت نفسه، أن الروس لديهم قدرات جوية في أوكرانيا "على الرغم من أنهم لم يحققوا تفوقًا جويًا، ولديهم بالتأكيد المزيد من الأصول المتاحة لهم وهم يحلقون عدة مرات يوميًا أكثر من الأوكرانيين".

روسيا أوكرانيا الصين الصينى الأمن القومي

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