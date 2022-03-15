الثلاثاء 15 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اليوم.. محاكمة 8 إرهابيين خططوا لتفجير محطات سكك حديد مصر

المستشار محمد شيرين
المستشار محمد شيرين فهمي

تستكمل   الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي اليوم  الثلاثاء، محاكمة 8 إرهابيين خططوا لتفجير محطات سكك حديد رمسيس - محطة مصر- في القاهرة وسيدي جابر بالإسكندرية، في القضية رقم 244 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ مدينة نصر أول، والمقيدة برقم 1260 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا

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واتهمت النيابة العامة المتهمين خلال عام 2012 وحتى 14 أغسطس 2018 بداخل وخارج مصر، أولا المتهمان الأول والثاني بقيامهما بالانضمام لجماعة إرهابية خارج مصر، بأن اتفق المتهم الأول مع المتهم الثالث ومجهولين هما الحركيان "محمد الرحال ويحيي الجسري" أعضاء جماعة داعش الإرهابية بالخارج، على تمويل أعضاء بالجماعة بالداخل بمعلومات حول منشآت حيوية بالبلاد هي ميناء رأس جرجوب البحري، ومحطتي سكك حديد سيدي جابر ورمسيس، وبالأموال اللازمة لتفجيرها وستهدافها بعمليات إرهابية.

 

وكلفوا المتهم الثاني القيادي بالجماعة بالداخل بالتواصل مع المتهم الأول لتلقي المعلومات والأموال والاتفاق على مخطط تنفيذ العمليات، فأرسل المتهم الثاني المتهمين الرابع والخامس لاستلام الأموال تمهيدا لتنفيذ مخطط الجماعة الإرهابية.

 

واتفق المتهم الثالث وآخرون مع المتهمين الأول والثاني وساعدوهما على ارتكاب جريمة إرهابية ، بأن اتفقوا معهما على ارتكابها داخل البلاد وساعدوا المتهم الأول بإمداده بقناة اتصال بالمتهم الثاني عبر تطبيق التواصل "تيليجرام" لتسليمه الأموال والمعلومات المعدة لاستهداف المنشآت المشار إليها، وكلفوا الأخير بإتمام التواصل وتلقى الأموال والمعلومات بغرض الإعداد لارتكاب الجرائم الإرهابية، فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق. 

الدائرة الأولي إرهاب المستشار محمد شيرين فهمي محاكم طرة محاكمة 8 إرهابيين محطات سكة حديد

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