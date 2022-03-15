الثلاثاء 15 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

واشنطن: لا نجرى أي نقاشات نشطة مع فنزويلا حول شراء نفطها

جين بساكي
جين بساكي

أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي أن بلادها لا تجري أي نقاشات نشطة حاليا مع فنزويلا حول شراء نفطها.

 

وأفرجت فنزويلا مؤخرا عن أمريكيين كانت تحتجزهما في خطوة أثارت التكهنات حول إمكانية تطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة أو حتى استئناف الواردات الأمريكية من النفط الفنزويلي المحظورة حاليا.

 

وقطعت فنزويلا العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة عام 2019، وفرضت واشنطن التي لم تعترف بإعادة انتخاب الرئيس مادورو عام 2018، سلسلة عقوبات على فنزويلا من بينها حظر على واردات النفط.

 

وقبل تدهور العلاقات، كانت الولايات المتحدة المشتري الرئيسي للخام الفنزويلي، علما أن كاراكاس هي الحليف الأكبر لروسيا في المنطقة، وجددت مؤخرا دعمها لروسيا بعد العملية العسكرية في أوكرانيا.

 

وتتهم المعارضة الجمهورية إدارة جو بايدن بالمساهمة في ارتفاع أسعار الخام من خلال كبح إنتاج النفط الأمريكي، لذلك، شرع الرئيس الأمريكي الحريص على ضمان "استقرار إمدادات الطاقة العالمية" في تحركات دبلوماسية للدفع نحو زيادة العرض.

 

وعلى صعيد آخر ، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن،  إنهم مستمرون بالتعاون الحثيث مع حلفاء الولايات المتحدة وشركائها لضمان تمكن الأوكرانيين من الدفاع عن أرضهم.

 

وقال البيت الأبيض: "هناك بحث إمكانية سفر الرئيس بايدن لأوروبا لمناقشة ملفي روسيا وأوكرانيا مع الحلفاء لكن لا تأكيد بعد"، وفقا لما أوردته فضائية سكاى نيوز.

 

من جانبه، أكد صندوق النقد الدولى، أن حرب أوكرانيا قد تشكل خطرا على الأمن الغذائي العالمي.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، لوقف فورى للأعمال القتالية فى أوكرانيا.

 

وفى وقت سابق من اليوم، المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" ديمتري بيسكوف، اليوم الاثنين، "إن وزارة الدفاع الروسية لا تستبعد السيطرة الكاملة على المدن الأوكرانية الكبرى ذات التعداد السكاني الكبير".
 

وأضاف بيسكوف - في تصريح - "بضمان أقصى قدر من أمان السكان المدنيين، فإن وزارة الدفاع لا تستبعد إمكانية السيطرة بشكل كامل على المناطق السكنية الكبيرة، والتي هي بالفعل تحت الحصار اليوم، مع استثناء المناطق المستخدمة من أجل الإجلاء الإنساني".. مؤكدا أن القوات المسلحة الروسية تستخدم أسلحة عالية الدقة متطورة، والتي تصيب فقط منشآت البنية التحتية العسكرية والمعلوماتية.
 

ولفت إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعطى تعليمات في بداية العملية العسكرية في أوكرانيا بعدم اقتحام المدن، بما في ذلك مدينة كييف بسبب احتمال سقوط ضحايا من المدنيين.
 

وميدانيا.. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قائد مقاتلة هجومية روسية من طراز "سوخوي25" تمكن من التحكم والهبوط بسلام بعد إصابة طائرته بصاروخ من نظام الدفاع الجوي المحمول في أوكرانيا.

العسكري روسيا الولايات المتحدة روسي علاقات خطوة ارتفاع بايدن البيت الأبيض

رئيس التحرير

وائل لطفي

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