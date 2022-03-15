الثلاثاء 15 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

الليلة .. افتتاح معرض "أفق جديد" للدكتورة أمل نصر و"إحياء" لسوزي عرفة

من إحدي لوحات المعرض
من إحدي لوحات المعرض

"أفق جديد" هو عنوان المعرض الفردي الخاص للفنانة أمل نصر، أستاذ أستاذ ورئيس قسم التصوير، بكلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية، والذي تفتتح فعالياته في السابعة من مساء اليوم الثلاثاء، بقاعة سفرخان للفن التشكيلي بالزمالك ويستمر المعرض حتي 6 إبريل القادم.

وحول مضمون أعمالها في معرض "أفق جديد"، تقول الفنانة أمل نصر:  "مع مفردات الأجداد القديمة تحاورت أعمالي استلهمت روحهم في الصياغة الحرة للكائنات والمزج بينها بلا محاذير وجمعها في مسرح خاص تتوارد عليه مفردات بدائية وحضارية قديمة من منابع شتى تجتمع معاً في أفق جديد، لقد جاءت كل منها لتُلقي بجملتها في لقاء متخيل ممثلة عن زمانها؛ صيادو كهوف لاسكو يحاورون شخوص الأستراليين الأصليين، ومنحوتات المايا والأزتيك تحاور تماثيل عين غزال الأردنية ذات الرأسين، وأفروديت اليونانية تحاور عشتار العراقية وفينوس ولندورف البدائية، وعرائس اليونان العاجية القديمة تحاور عرائس نقادا المصرية القديمة، ونساء التيراكوتا السوريات يحاورن نساء التناجرا السكندريات، وحوريات الإنذار من ملحمة أوديسا مازلنا ينذرن السفن."

وأضافت في كلمتها التقديمية للمعرض: "إنها رحلة ممتعة من الجدل البصر، تأملت جيداً تجارب البدائيين وإبداعات الفنون القديمة حتى امتلأت بها ذاكرتي، وحينما أبدأ في عملي تبدأ المفردات في التدفق مختلطة بما أجرته عليها مخيلتي من صيغ جديدة وبما امتلكته من قدرة على التأليف لمفرداتي الخاصة وفقاً لنفس مبدأهم الحر في المزج بين الكائنات."

ــ وافتتاح معرض  "إحياء" للفنانة سوزي عرفة  بجاليري أكسيس
في سياق متصل، تحتضن قاعة أكسيس للفن التشكيلي، بمقرها الكائن بوسط البلد، في السابعة مساء اليوم أيضا، المعرض الشخصي للفنانة سوزي عرفة، والذي يقام بعنوان "إحياء"، ويستمر المعرض حتى 27 مارس الجاري.

"إحياء" عنواناً يحمل الكثير من الرسائل الإنسانية والفنية فمن المنظور الأشمل والأعم سعت الفنانة سوزي عرفة في هذه التجربة إلى تجسيد فكرة فلسفية تكشف هواجسها وتطلعاتها تجاه الحياة وما يطرأ عليها من تغيير، أعمال مختلفة الخامات تبوح بعفوية عن رؤيتها لهذا العالم، ومن حيث التفاصيل لجأت الفنانة إلى توظيف المادة توظيفاً نقدياً يرفض الاستسلام لما آلت إليه الأمور .. فنراها قد استخدمت في بعض أعمالها أخشاب قديمة وبراميل وغيرها من الخامات التي كانت ذات قيمة يوماً ما، تراهن أنه بالفن يُمكن إعادة الحياة لأشياء مهملة من حولنا مثل قطعة الخشب المستهلكة فباتت غير مرغوب فيها وقد كانت ذات يوم شجرة جميلة مثمرة، إنطلاقاً من هذه الفكرة تأتي المعالجات النهائية لتحول الخامات المتنوعة والمفردات المختلفة إلى عناصر بصرية محسوسة."

يذكر أن الفنانة "سوزي عرفة"،  تفرغت للفن من 2005 وصقلت موهبتها عبر الكورسات الفنية الحرة وورش العمل، شاركت في العديد من المعارض الجماعية بمصر والخارج منذ عام 2008، ولها معرض شخصي سابق في عام 2014 بقاعة نهضة مصر بمتحف محمود مختار، كما للفنانة مقتنيات لدى أفراد داخل مصر وفي عدد من الدول.
 

من إحدي لوحات المعرض
من إحدي لوحات المعرض
معرض أفق جديد الدكتورة أمل نصر معرض إحياء الفنانة سوزي عرفة عشتار العراقية

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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