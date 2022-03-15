الثلاثاء 15 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

روسيا: القضية الجنائية المرفوعة فى أوكرانيا تدل على انفصال كييف عن الواقع

ماريا زاخاروفا
ماريا زاخاروفا

اعتبرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن القضية الجنائية ضدها في أوكرانيا تدل على "انفصال نظام كييف عن الواقع".

وقالت زاخاروفا، على موقع التواصل الاجتماعي "تلجرام"، تعليقًا على قرار السلطات الأوكرانية: "يا له من معنى رمزي، وهو يأتي في يوم قتلت فيه القوات الأوكرانية 20 مواطنًا مدنيًا، هذا هو عالم نظام كييف المنفصل عن الواقع".

يأتي ذلك عقب إعلان المدعية العامة الأوكرانية إيرينا فينيديكتوفا، في وقت سابق اليوم، فتح قضايا جنائية ضد ماريا زاخاروفا واثنين من القادة العسكريين الروس، متهمة إياهم بـ"المساس بوحدة أراضي أوكرانيا"، مشيرة إلى أن عدد المسؤولين الروس الذين تم فتح تحقيقات ضدهم في أوكرانيا بلغ 65 شخصًا.

وفي سياق منفصل، حذرت المدعية العامة في بريطانيا سويلا برافرمان من أن الجنود الروس الذين أُدينوا بارتكاب "جرائم حرب" في أوكرانيا سيُسجنون.

وقالت برافرمان -في تصريحات نقلتها صحيفة "إكسبريس" البريطانية- إن جمع الأدلة على المخالفات يجب أن يبدأ على الفور، مشيرة إلى أن المملكة المتحدة وقعت على بيان مشترك مع أوكرانيا يعيد تأكيد دعمها في محاسبة روسيا على الجرائم التي ترتكبها على الأراضي الأوكرانية.

وأضافت برافرمان: "قد تتم المحاكمة على جرائم روسيا في قاعات المحاكم في كييف بأوكرانيا وفي محكمة العدل الدولية ‏في لاهاي أو حتى في المملكة المتحدة؛ ولكن من الأهمية بمكان جمع الأدلة الآن".

المملكة المتحدة أوكرانيا العسكري روسي بريطانيا روسية وزارة الخارجية

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