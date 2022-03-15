الثلاثاء 15 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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التعليم العالى: الدولة بكامل أجهزتها تعمل على ملف العائدين من أوكرانيا

الدكتور عادل عبد
الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي

أكد الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي أن مصر لا تنسى أبنائها، وبناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعاملت الدولة بكامل أجهزتها في ملف عودة طلابنا العائدين من أوكرانيا.


وقال الدكتور عبد الغفار ـ خلال اتصال هاتفي مع قناة "المحور" الفضائية لبرنامج 90 دقيقة إن :"أبناءنا المصريين عليهم التوجه لمقر وزارة الهجرة بالمهندسين بأي أوراق لهم ويتم تسلمها لمندوب الهجرة والتعليم العالي للالتحاق بالجامعات المصرية".


وكشف المتحدث باسم وزارة التعليم العالي عن إرسال كشوف الطلاب لجامعتي القاهرة وعين شمس لإجراء اختبارات مركزية لهم، وبالنسبة للطلبة والطالبات تخصص بشري وصيدلة سيتم إختبارهم في جامعة القاهرة لتحديد مستواهم الدراسي، وبالنسبة لطلاب الهندسة وطب بيطري يتم اختبارهم بجامعة عين شمس، أما باقي التخصصات يلتحق طلابها بالجامعات التي يرغبون الالتحاق بها.


وأضاف الدكتور عبد الغفار أن هذا ظرف استثنائي بسبب ظروف الأزمة الروسية الأوكرانية والحرب الدائرة، وعلى ذلك تم التغاضي عن شرط المجموع، منبها أنه سيتم إجراء الاختبار لهم لمعرفة مستوى الطلاب لإلحاقهم بالسنة الدراسية المناسبة لمستواهم العلمي.

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