القوات الروسية تجلى 249 ألف شخص خلال عمليتها العسكرية فى أوكرانيا

قال ميخائيل ميزينتسيف، رئيس مركز إدارة الدفاع الوطني الروسي، إن القوات الروسية أجلت قرابة 249 ألف شخص من أوكرانيا خلال العملية العسكرية الخاصة.

ونقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية عن "ميزينتسيف" قوله: "خلال اليوم الماضي وحده، تم إجلاء ما يصل إلى 8575 شخصًا، من بينهم 1292 طفلًا، من مناطق خطرة في أوكرانيا ومن جمهوريتي لوهانسك ودونيتسك الشعبيتين".

وأضاف: "إجمالًا تم إجلاء ما يصل إلى 248993 شخصًا، من بينهم 54481 طفلًا، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، وعبر إجمالي 27923 سيارة خاصة حدود الدولة الروسية، بما في ذلك 2415 سيارة خلال اليوم الماضي".

إلى جانب ذلك، وفقًا لـ"ميزينتسيف"، وبفضل الإجراءات الأمنية غير المسبوقة التي اتخذتها القوات الروسية، تم إجلاء ما يصل إلى 21345 شخصًا عبر ممرات إنسانية في اتجاهات جيتومير ولوهانسك ودونيتسك في اليومين الماضيين.

وفي سياق آخر، أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف، اليوم، مقتل 20 مدنيًا وإصابة 28 آخرين، جراء قصف القوات الأوكرانية مركز مدينة دونيتسك بصاروخ من طراز "توتشكا أو".

وقال "كوناشينكوف"، في تصريحات له أوردتها وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، إن الانفجار في مركز دونيتسك أدى إلى مقتل 20 مدنيًا وإصابة 28 شخصًا، بإصابات بالغة، من بينهم أطفال، وتم نقلهم إلى المراكز الطبية.

يُذكر أن عمدة مدينة دونيتسك أليكسي كوليمزين أعلن، في وقت سابق من اليوم، أن صاروخ "توشكا أو" الأوكراني، تم اعتراضه بالقرب من مقر الحكومة في وسط المدينة.