أسامة ربيع: 22 مليون دولار زيادة فى دخل قناة السويس

أعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إلغاء منشور منح تخفيضات لناقلات الغاز الطبيعي المسال العابرة لقناة السويس والذي كان مقدر بـ 15% في ظل ارتفاع أسعار الغاز والنفط عالميا، وذلك بدءا من 15 مارس الجاري.

وقال الفريق ربيع ـ خلال اتصال هاتفي مع قناة "صدي البلد" الفضائية لبرنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسي: "22 مليون دولار ستكون حجم الزيادة في دخل قناة السويس بعد إلغاء تخفيض 15% من رسوم ناقلات الغاز الطبيعي المسال"، مشيرا إلى أن قناة السويس حققت خلال شهر مارس 220 مليون دولار، كما حققت أيضا 71 مليون دولار فقط خلال شهر فبراير الماضي بزيادة 15% عن العام السابق.

وأضاف أن قناة السويس ترصد وتتابع الحركة العالمية والمتغيرات التي تحدث وتراعي مصالح عملائها، موضحا أن السياسة التسويقية الخاصة بقناة السويس مرنة وندرس على مدار الـ 24 ساعة حركة التجارة العالمية وأسعار النفط والغاز.

وعلى صعيد آخر، افتتح الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، مسجد "تبارك" بالمدينة الرياضية للقناة بمحافظة الإسماعيلية، بحضور أعضاء مجلس إدارة الهيئة وقياداتها.

يأتي ذلك في إطار حرص الهيئة على استكمال كافة تجهيزات المدينة الرياضية التابعة لها والتي تضم عدة منشآت رياضية أبرزها استاد القناة الدولي وكل من الصالة المغطاة (١، ٢) واستاد الهوكي ومجمع السباحة الدولي.

يبلغ المسطح الداخلي للمسجد ٣٢٠ مترًا مربعًا، ومساحته الكلية شاملة المسطحات الخضراء المحيطة به ١٨٠٠ متر مربع، ويبلغ ارتفاع مئذنته ١٦ مترًا، ويراعي تصميمه التناسق مع تصميم باقي منشآت المدينة الرياضية، ويتسع لعدد ١٧٥ مصلٍ، كما يضم مصلى للسيدات، وهو من تصميم وتنفيذ شركة قناة السويس للاستثمار إحدى الشركات التابعة للهيئة.

عقب ذلك، أدى الفريق أسامة ربيع والحضور شعائر صلاة الجمعة، والتي بدأت بالاستماع إلى خطبة الجمعة والتي تناولت أهمية العمل على تهيئة القلوب لاستقبال الأيام المباركة وشهر رمضان المعظم.

وقبل مغادرته، تفقد الفريق أسامة ربيع استاد القناة الدولي وشملت جولته كلًا من المبنى الإداري والملعب، ووجه رئيس الهيئة خلالها بالانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة والتي تشمل تخطيط الملعب والحصول على اعتماد الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) تمهيدًا لافتتاح الاستاد في القريب العاجل بمشيئة الله.