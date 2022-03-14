الإثنين 14 مارس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الأنبا باسيليوس يكرم العاملين بمطرانية المنيا الكاثوليكية

كنيسة
كنيسة

التقى الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، صباح اليوم، العاملين بمقر المطرانية، وذلك في لقاء أبوي.

وقدم فوزي الشكر لهم على مجهوداتكم بالإيبارشية، ثم أعطى الأب المطران رؤيته وتوجيهاته لأسلوب الخدمة خلال الفترة القادمة.

 وفي نهاية اللقاء، قام الأنبا باسيليوس بتوزيع الهدايا التذكارية على الحاضرين، بالإضافة إلى التقاط بعض الصور الختامية.

هذه اللقاءات تأتي ضمن حرص الأنبا باسيليوس على تشجيع جميع الذين يخدمون بالإيبارشية.

الانبا باسيليوس فوزي مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك مقر المطرانية الانبا باسيليوس الرئيس عبد الفتاح السيسي

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