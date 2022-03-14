الأنبا باسيليوس يكرم العاملين بمطرانية المنيا الكاثوليكية

التقى الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، صباح اليوم، العاملين بمقر المطرانية، وذلك في لقاء أبوي.

وقدم فوزي الشكر لهم على مجهوداتكم بالإيبارشية، ثم أعطى الأب المطران رؤيته وتوجيهاته لأسلوب الخدمة خلال الفترة القادمة.

وفي نهاية اللقاء، قام الأنبا باسيليوس بتوزيع الهدايا التذكارية على الحاضرين، بالإضافة إلى التقاط بعض الصور الختامية.

هذه اللقاءات تأتي ضمن حرص الأنبا باسيليوس على تشجيع جميع الذين يخدمون بالإيبارشية.