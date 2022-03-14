الإثنين 14 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«النهاردة يوم جميل» يشارك فى مهرجان هوليود للفيلم العربى

البوستر
البوستر

أعلنت المخرجة نيفن شلبي مشاركة فيلمها "النهاردة يوم جميل"، في المسابقة الرسمية لمهرجان هوليود للفيلم العربي.

وكتبت نيفين عبر حسابها في فيسبوك: "الحمد لله تم اختيار فيلمي النهاردة يوم جميل في المسابقة الرسمية لمهرجان هوليود للفيلم العربي بعد عودتي من تونس وعرضه كفيلم الافتتاح في المهرجان الدولي لسينما حقوق الإنسان.. كما حصل الفيلم هذا الشهر أيضا على تنويه شرفي من مهرجان نيجيريا الدولي لسينما المرأة.. ربنا كريم".

وأضافت: "الفيلم من بطولة باسم سمرة، هنا شيحة، نجلاء بدر، أحمد وفيق، محمود الليثي، انتصار، محمد حكيم، إيمي إسلام والعديد من ضيوف الشرف دكتور رمزي العدل، كريم كوجاك، شريف إدريس، إيمي سلطان والوجوه الجديدة، مؤمن محمد علي ، ملك إبراهيم، تقى فهيم، محمود رجب، جوان حداد" .

واختتمت: "العمل من إنتاج شركة فيلم هاوس (شريف مندو) وأودجات (علاء سليمان)، القصص الأصيلة من المجموعة القصصية هضبة المقطم لعلاء سليمان، سيناريو وحوار دينا السقا ونيفين شلبي، مدير التصوير أحمد عادل، مونتاج أحمد شحم، مهندس الديكور محمد المعتصم، موسيقى عادل حقي، المنتج المنفذ يوسف مندور، ومن إخراج نيفين شلبي".

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وذلك بعد الفيلم هما هضبة المقطم افتت لمن

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