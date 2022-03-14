البحرين تؤكد دعمها لجهود العراق للقضاء على الإرهاب بأشكاله كافة

أكد مجلس الوزراء البحريني، اليوم الإثنين، دعم البحرين للعراق في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمن العراق وسلامة أراضيه، وجهودها الرامية للقضاء على الإرهاب بكافة أشكاله، معربا عن إدانته للهجوم الصاروخي على مدينة أربيل بإقليم كردستان العراق.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية "بنا"، أن ذلك جاء خلال الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي للمجلس برئاسة الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

وأدان المجلس الاعتداء الذي استهدف مصفاة تكرير البترول في مدينة الرياض بالسعودية عبر طائرة مسيرة، في عمل إرهابي تخريبي يعرض سلامة المدنيين والمنشآت المدنية للخطر ويُهدد إمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي، مؤكدا وقوف البحرين وتضامنها التام مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات، للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها.

ونوه المجلس بقرار مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) باستمرارية حفاظ البحرين على إدارة الحركة الجوية في الأجواء الواقعة فوق المياه الدولية، مؤكدا أن القرار يعكس الثقة الدولية في حسن إدارة البحرين لإقليمها لمعلومات الطيران والمجالات الجوية الأخرى المجاورة الواقعة فوق أعالي البحار وبتفويض من (الإيكاو) منذ عام 1959.

واعتبر المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي ، اليوم الأحد، القصف الإيراني الذي استهدف أربيل بأنه اعتداء على مبدأ حسن الجوار بين العراق وإيران، فيما طلب توضيحا رسميا من الجانب الإيراني.

وقال المجلس، في بيان، إنه عقد اجتماعا استثنائيا، اليوم، برئاسة القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي؛ للبحث في الاعتداء الذي استهدف مدينة أربيل فجر اليوم، وتسبب في وقوع خسائر، وترويع سكان المدينة، مؤكدا أن الاعتداء بالصواريخ الذي انطلق من الأراضي الإيرانية واستهدف مدينة أربيل العراقية يعد اعتداء على مبدأ حسن الجوار بين العراق وإيران، والعلاقة التاريخية التي تربط شعبي البلدين الجارين، فضلا عن كونه انتهاكا للقوانين والأعراف الدولية.

وأوضح أن العراق سبق أن أعلن رفضه انتهاك سيادته واستخدام أراضيه لتصفية الحسابات بين الدول والجهات، مشدداً على موقف العراق برفض استخدام أراضيه للاعتداء على دول الجوار.