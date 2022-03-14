الإثنين 14 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

تعرف على طرق الإبلاغ عن التجار لمواجهة احتكار السلع

حماية المستهلك
حماية المستهلك

ارتفعت أسعار المنتجات الاستهلاكية بشكل جنوني، ما دفع الحكومة لاتخاذ حزمة إجراءات لمواجهة تلك الأزمة منها إصدار بعض القوانين وإقامة أسواق موازية بأسعار مخفضة بنسبة 60% تحت شعار «كلنا واحد».

وأقرت الدولة في الدستور عدة قوانين لمواجهة احتكار السلع وبيعها بأسعار مضاعفة على النحو التالي:

  • إصدار القانون رقم 181 لسنة 2018 الخاص بإصدار قانون حماية المستهلك، وبه عدد من المواد التي تحافظ على حقوقك المستهلكين من المواطنين منها الحبس لمدة عام وغرامة تبدأ من ١٠٠ ألف جنيه وتصل لـ٢ مليون جنيه.

ويقدم «الدستور» في التقرير التالي خطوات الإبلاغ عن جشع التجار لحماية حقوق المستهلكين وفقًا لما أعلن عنه جهاز حماية المستهلك، للتصدي لظاهرة غلاء الأسعار في السطور التالية:

وخصص جهاز حماية المستهلك رقم ساخن للإبلاغ عن وجود محاولات لجشع التجار الذين يقومون باحتكار السلع، واستقبال كافة الشكاوى، من خلال الاتصال على الخط الساخن 19588، أو يمكن الإبلاغ من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز.

ويضع جهاز حماية المستهلك عدة طرق للتواصل مع الجهاز للإبلاغ عن أي غش تجاري، أو محاولة لاحتكار السلع أيا كان نوعها، وهي كالآتي:
- يمكن للشخص أن يتواصل مع الجهاز عبر رقم واتس آب 01281661880 في القاهرة الكبرى.
- أما بالنسبة في المحافظات فقد تم تخصيص رقم واتساب آخر متاح للمواطنين في محافظات مصر المختلفة، وهو 01030000602.
وفي حالة عدم رغبة الشخص التواصل عبر تطبيق الواتساب الاليكتروني، يمكن الاتصال بجهاز حماية المستهلك عبر رقم 19588 وذلك في محافظة القاهرة ومحافظة الإسكندرية فقط.
ويمكن الذهاب إلى أقرب مكتب بريد تابع له، وأن يملأ البيانات الموجودة في استمارة الشكوى دون أي نقود.
ويتيح جهاز حماية المستهلك، إمكانية إرسال الشكاوى عبر الفاكس على رقم 0233030170.

ويمكن اختيار إرسال الشكاوى وهو الضغط على خيار تقديم شكوى عبر الموقع الرسمي للجهاز.

كما يمكن للشخص الراغب في التقدم بشكوى إلى جهاز حماية المستهلك، أن يذهب مباشرة إلى مقر الجهاز في 96 شارع أحمد عرابي، المهندسين أو 115 بالقرية الذكية، وفي تلك الحالة يسلم الشكوى بيده.
 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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