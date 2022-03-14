الإثنين 14 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصادرة 3 أطنان ملح وأرز ودقيق مجهول المصدر في حملة بالإسكندرية

حملات تموينية بالإسكندرية
حملات تموينية بالإسكندرية

شدد المحاسب محمد سعد الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، على تكثيف حملات الرقابة على مخازن السلع الغذائية والسلع مجهولة المصدر حماية للمواطنين من الغش التجاري والتدليس.

 

حيث قامت إدارة الرقابة بالمديرية، تحت إشراف جمال عمار وكيل المديرية بالاشتراك مع إدارة تموين العامرية برئاسة حسن داود مدير الإدارة وإشراف إبراهيم مرسال رئيس الرقابة، وهيثم خميس مفتش الرقابة بالمديرية بشن حملات على نطاق الإدارة.

 

وأسفرت الحملات عن ضبط أحد مخازن تخزين المواد الغذائية الكبرى بمنطقة العامرية، لحيازته مواد غذائية بدون مستندات دالة على الحيازة وتم التحفظ على الكميات الآتية: «40 جوال ملح طعام ناعم  زنة الجوال 25 كجم بإجمالي واحد طن ملح، 40 جوالا أرز زنة الجوال 25 كجم بإجمالي واحد طن أرز، 10 جوال دقيق فاخر زنة 50 الجوال كجم للجوال بإجمالى نصف طن دقيق».


كما تم ضبط أحد السوبر ماركت الكبرى بالعامرية، لحيازته دقيق فاخر انتاج بدون مستندات دالة على الحيازة، وتم التحفظ على 20 جوال دقيق فاخر زنة 25 كجم للجوال بإجمالي نصف طن دقيق.


تم اتخاذ الإجراءات القانونية للعرض على وكيل النائب العام.

بالاسكندرية وزارة التموين و التجارة الداخلية حملات الرقابة مجهولة المصدر حماية للمواطنين الغش التجارى و التدليس

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وائل لطفي

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