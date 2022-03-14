كوريا الجنوبية تستعد لإلغاء وزارة المساواة بين الجنسين

أعلنت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، اليوم الإثنين، الاستعداد إلى إلغاء وزارة المساوة بين الجنسين في البلاد، حسبما تعهد الرئيس النتخب يون سيوك يول.

وقال مسئول كوري جنوبي، إن الفريق الرئاسي سيتوصل إلى الخيارات السياسية الملائمة لتنفيذ تعهد الرئيس المنتخب يون سيوك-يول، بإلغاء وزارة المساواة بين الجنسين.

ورد رئيس الفريق الرئاسي الانتقالي في كوريا الجنوبية آن تشول-سو، في تصريح للصحفيين، على سؤال عما إذا كان من الممكن التراجع عن التعهد المثير للجدل، قائلا:"سنقدم عدة توجيهات محتملة للسياسات، وبعد ذلك أعتقد أن الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله هو أن يختار الرئيس المنتخب من بينها".

وحدد المهام الرئيسية الخمس التي تواجه الحكومة القادمة، حيث تستعد لتولي السلطة في 10 مايو.

وكانت المهمة الأولى هي استعادة العدالة وسيادة القانون والديمقراطية، والثانية هي إنشاء مؤسسة لكل من مصادر الدخل والوظائف المستقبلية، والثالثة هي التنمية الإقليمية المتوازنة، والرابعة هي بناء "أمة مستدامة" من حيث الاقتصاد والأزمة الديموغرافية والحياد الكربوني، والخامسة هي تحقيق الوحدة الوطنية.

وفي سياق متصل، أشار الرئيس الكوري الجنوبية أمس، إلى أنه يعتزم التمسك بموقفه، قائلا إن الوزارة أكملت دورها وهناك حاجة إلى هيئة حكومية أخرى أكثر كفاءة للتعامل مع انتهاكات حقوق الإنسان والظلم في المجتمع.

وقال الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه إن الثلاثاء إن بلاده متخلفة كثيرا في المساواة بين الجنسين مقارنة بمستوى التنمية الوطنية.

وأضاف مون، على وسائل التواصل الاجتماعي بمناسبة يوم المرأة العالمي، أنه بالنسبة للنساء السقف الزجاجي متين، ولا تزال الهياكل والثقافات التي تعرقل المساواة بين الجنسين، موجودة في كل مكان.

وذكر أن إدارته أحرزت تقدما في تنفيذ السياسات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين، غير أن البلاد لا تزال متخلفة عن الدول الأخرى في هذا المجال، معبرا عن أمله في أن تواصل الإدارة المقبلة بذل الجهود لتحسين المساواة بين الجنسين.

وأضاف الرئيس الكوري الجنوبي، أنه يمكن أن يكون لكل من النساء والرجال غد مشرق مستدام عندما يصبح مجتمعنا أكثر مساواة بين الجنسين.

وقال: "يمكن للرجال أن يكونوا سعداء فقط عندما تكون النساء سعيدات".