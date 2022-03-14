الجيزة تسترد 80 الف م2 أراضي أملاك دولة متعدي عليها ولاية الآثار بقرى ميت رهينة وسقارة

واصلت محافظة الجيزة حملاتها المكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة ومواجهة مخالفات البناء لتحقيق الانضباط وردع المخالفين.

ومن جانبه، أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أنه تم تنفيذ ١٨٢ قرار إزالة للتعديات علي الأراضي أملاك الدولة ولاية الآثار بقري ميت رهينة وسقارة بمركز ومدينة البدرشين أسفرت عن استرداد إجمالي مساحة حوالي ٨٠ ألف م٢ ضمن أعمال الموجة ١٩ لإزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة على مدار أربعة أيام ، مشيراً أنه تم تنفيذ ٥٠ قرار ازالة خلال اليوم الاول على مساحة ٤٠٤٠٢م٢ وتنفيذ ٤١ قرار ازاله لتعديات علي مساحة ٦٧٩٨ باليوم الثانى وتنفيذ ٤٨ قرار إزالة لتعديات على مساحة ١٠٠٤٨م٢ خلال حملات اليوم الثالث بالاضافة إلى تنفيذ عدد ٤٣ قرار إزالة لتعديات على مساحة ٢٠٧١٧م٢ فى اليوم الرابع وجميعهم بقري سقارة وميت رهينة بمركز ومدينة البدرشين وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وكلف محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز بمواصلة مجهودات مواجهة كافة التعديات علي الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة مع تأكيده على المتابعه اليوميه لما يتم تنفيذه، مشددا على المرور الدوري علي الحالات التي تم ازاله التعديات منها لضمان عدم تكرار المخالفة .

وشدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والتصدي لحجب أو احتكار السلع، ومنع المغالاة في الأسعار، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين .

وأكد المحافظ على ضرورة إحكام الرقابة على الأسواق والتنسيق الدوري مع مديرية التموين والأجهزة الرقابية المعنية لضبط المخالفين، مشددا على ضرورة تفعيل آليات التواصل مع المواطنين لتلقي الشكاوى الخاصة بالتعاملات في الأسواق، وزيادة حملات التوعية لمنع استغلال المواطنين .

وفي ذلك الإطار تمكنت محافظة الجيزة من خلال حي الوراق ومديرية ومباحث التموين من ضبط مخزن يدار بدون ترخيص بحي الوراق بحوزته ٨٨ طن دقيق وزيوت وسمن بقصد احتكارها وبيعها بازيد من سعرها وذلك خلال حملة مكبرة بالتعاون مع مديرية ومباحث التموين وشملت المضبوطات 70 طن دقيق فاخر ، و12 طن زيت ، و ٦ طن سمن نباتي ، وتم غلق وتشميع المكان والتحفظ على السلع بمخزنها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية من قبل التموين.

