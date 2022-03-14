الإثنين 14 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

انطلاق المرحلة الـ 22 غدًا.. كل ما تريد معرفته عن مبادرة كلنا واحد

كلنا واحد
كلنا واحد

ارتفعت أسعار المنتجات الاستهلاكية بشكل جنوني، مما جعل الحكومة تتخذ إجراءات كثيرة لمواجهة تلك المشكلة منها إصدار بعض القوانين وإقامة أسواق موازية بأسعار مخفضة بقيمة ٦٠% تحت شعار كلنا واحد تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وتحت إشراف وزارة الداخلية.

يقدم الدستور في التقرير التالي كل ما يمكن معرفته عن مبادرة كلنا واحد.

- قامت وزارة الداخلية بتفعيل المرحلة الـ 22 من مبادرة كلنا واحد لتوفير السلع الغذائية وغير الغذائية والاستهلاكية للمواطنين بأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 60 % .

- و قامت وزارة الداخلية بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، وبالتنسيق مع كبرى السلاسل التجارية بجميع أنحاء الجمهورية، بعدد من فروع تلك السلاسل بإجمالى 993 فرع على مستوى الجمهورية.

- تم وضع عدد من السرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات بالمناطق الأكثر إحتياجًا التي لا تتوافر بها أفرع للسلاسل التجارية.

- كل ذلك مع مشاركة جميع منافذ أمان التابعة لوزارة الداخلية في مبادرة كلنا واحد.

- تتوفر جميع أنواع السلع الغذائية بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتراوح بين 25% إلى 60% حتى يتم تخفيف الأعباء عن المواطنين تحت شعار توفير السلع الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة مما يضمن للمستهلك توفير احتياجاته.

تم التنسيق وتوزيع كل المتاجر والقوافل والسرادق بحيث يحصل جميع المواطنين على كل احتياجاتهم من السلع المهمة، دون التعرض للزحام، بما يسهل لهم إتمام عملية الشراء دون مخالفة الإجراءات الوقائية في محاربة انتشار وباء فيروس كورونا المستجد.

  • تعرض الوزارة في تلك المبادرة جميع المنتجات الغذائية من بقوليات وزيت وسكر وشاي وجميع انواع اللحوم والأسماك وياميش رمضان وحتى المكسرات بجميع أنواعها.
السيسي الحكومة رمضان الداخلية منتجات استهلاك مبادرة كلنا واحد كلنا واحد

رئيس التحرير

وائل لطفي

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