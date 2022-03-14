البطريرك الماروني فى القاهرة الجمعة المقبل ويلتقى الرئيس السيسى

نشر "المركز الماروني اللبناني للثقافة والإعلام بالقاهرة" في بيان صحفي صباح اليوم تفاصيل زيارة البطريرك الماروني، مار بشارة بطرس الراعي المقررة لمصر، في الفترة ما بين 18 الي 23 من الشهر الجاري. حيث سيلتقي بفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وعددا من القيادات السياسية والدينية في مصر.

وافاد "المركز الماروني" في بيانه أن الزيارة ستبدأ يوم الجمعة 18 مارس الجاري بالوصول الى ارض مصر المباركة، يليها في اليوم التالي (19 مارس) زيارة غبطته الى قداسة البابا تواضروس الثاني، بطريرك الاقباط الارثوذكس، في مقره بالكاتدرائيةالمرقسية بالعباسية، يعقبها ترأسه للقداس الاحتفالي والذي سيقام مساء بكاتدرائية مار يوسف المارونية بالظاهر، وبحضور البابا تواضروس الثاني . وبعدها سيشهد الراعي مع تواضروس افتتاح قاعتي:"البطريرك الحويك"، و"المنسينيور يوحنا طعمة"، ثم حفل توقيع كتاب "البطريرك الحويك.. حائك اساسات أبرشية القاهرة المارونية"، والصادر مؤخرا عن "المركز الماروني اللبناني للثقافة والإعلام بالقاهرة".

وأشار المركز الماروني بالقاهرة أن غبطة البطريرك الماروني، سيلتقي فضيلة شيخ الأزهر، الامام الدكتور احمد الطيب، يوم الأثنين المقبل، وأنه سيزور متحف الحضارات يوم الثلاثاء 22 من الشهر الجاري، يعقبها زيارته إلى غبطة البطريرك ابراهيم اسحق ، بطريرك الاقباط الكاثوليك، ثم يختتم لقاءاته بحضور محاضرة في دار المطرانية المارونية بمصر الجديدة، عن "الكنائس المارونية القديمة بمصر" ويلقيها السيد جورج ضرغام الامين العام للمركز الماروني اللبناني للثقافة والاعلام بالقاهرة". ويختتم الراعي زيارته للقاهرة يوم الاربعاء (23 من مارس الجاري) بلقاء السفير البابوي، المنسينيور نيقولاس هنري، بمقر سفارة الفاتيكان بالقاهرة.

هذا وكان قد استقبل قداسة البطريرك مار إغناطيوس أفرام الثاني السيد داغفين هويبراتين، الأمين العام لمنظمة "الكنيسة النرويجية للمساعدة" يرافقه وفد من المنظمة، وذلك في مقر البطريركية في باب توما بدمشق.



‎حضر اللقاء صاحب النيافة المطران مار يوسف بالي، السكرتير البطريركي ومدير دائرة الإعلام، والسيد روي موصلي، المدير التنفيذي لهيئة مار أفرام السرياني البطريركية للتنمية.



‎بحث قداسته وضيوفه المشاريع المشتركة التي تقوم بها المنظمة بالتعاون مع البطريركية عبر هيئة مار افرام.