تعليم الفيوم يشارك في مسابقة المكتبات النموذجية على مستوى قطاع شمال الصعيد

شاركت مديرية التربية والتعليم بالفيوم (توجية عام المكتبات) في مسابقة المكتبات النموذجية على مستوى قطاع شمال الصعيد.

حيث تشارك الفيوم في المسابقة من خلال مكتبة مدرسة عزة زيدان الرسمية للغات بغرب الفيوم، بحضور سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالفيوم وهشام أبو عوف مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية، و سوزان السيد شيلابى موجه عام المكتبات وفريق العمل بتوجيه المكتبات بالمديرية وغرب الفيوم وإدارة مدرسة عزة زيدان الرسمية للغات ولجنة التقييم من الوزارة الدكتور أحمد رأفت عيد و صبحى أبو النصر.

تم تفقد معرض لمنتجات ومخرجات أنشطة المكتبة خلال العام الدراسى من البومات وأبحاث ومطويات وتلخيصات ومجسمات والإعداد الشهري لمجلة صدى المعرفة الصادرة عن جماعة أصدقاء المكتبة بالمدرسة.

كما تم تقديم البرنامج الإذاعي والذي تضمن فقرات متعددة ( القران الكريم- والحديث - الإنشاد - والغناء - والاستعراض والغناء والعزف والإلقاء).

بدء تقييم المكتبة من خلال عرض مصور عن فعاليات المكتبة والأنشطة الثقافية والتربوية والتي تمت خلال العام الدراسى، وكذلك تقييم المكتبة من حيث ( العمليات الفنية - والسجلات الثقافية والإدارية والمالية - والأنشطة والملفات

وفي ذلك تقدمت سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالفيوم برسالة شكر لتوجيه المكتبات ومشرفي مكتبة مدرسة عزة زيدان الرسمية للغات، وإدارة الشئون التنفيذية وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل.

وكان قد أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عن انطلاق الحملة القومية الأولى لعام ٢٠٢٢ لتحصين الماشية "الأبقار، الجاموس، الأغنام، الماعز" ضد مرضي الحمى القلاعية والوادى المتصدع، وترقيم وتسجيل الماشية، وذلك غداً الثلاثاء الموافق 15 مارس 2022، بهدف الحفاظ على الثروة الحيوانية التي تمثل جزءاً من الأمن الغذائي المصري، وحمايتها من انتشار الأمراض الوبائية.

ولفت محافظ الفيوم، إلى جهود الدولة الكبيرة التي تبذلها للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها، موجهاً مسئولي الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى، بتقديم كافة أوجه الدعم لفرق الأطباء البيطريين، لضمان تنفيذ أهداف الحملة على الوجه الأمثل.

وناشد "الأنصاري" مربي الماشية، وصغار المزارعين، بتحصين ماشيتهم من خلال الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع بالوحدات البيطرية المنتشرة بشتى أنحاء المحافظة، للحفاظ على ماشيتهم ووقايتها من الأمراض، وكذا العمل على متابعة الندوات الإرشادية للحملة التى تهدف إلى التوعية بأساليب التربية السليمة للماشية، والتعريف بطرق الحفاظ على النظافة داخل المنازل والحظائر خاصة فيما يتعلق بالقمامة، للإقلال من انتشار ناقلات المرض من الناموس والباعوض.