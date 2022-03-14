الإثنين 14 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تعليم الفيوم يشارك في مسابقة المكتبات النموذجية على مستوى قطاع شمال الصعيد

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شاركت مديرية التربية والتعليم بالفيوم (توجية عام المكتبات) في مسابقة المكتبات النموذجية على مستوى قطاع شمال الصعيد.

حيث تشارك الفيوم في المسابقة من خلال مكتبة مدرسة عزة زيدان الرسمية للغات بغرب الفيوم، بحضور سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالفيوم وهشام أبو عوف مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية، و سوزان السيد شيلابى موجه عام المكتبات وفريق العمل بتوجيه المكتبات بالمديرية وغرب الفيوم وإدارة مدرسة عزة زيدان الرسمية للغات ولجنة التقييم من الوزارة الدكتور أحمد  رأفت عيد و صبحى أبو النصر.

تم تفقد معرض لمنتجات ومخرجات أنشطة المكتبة خلال العام الدراسى من البومات وأبحاث ومطويات وتلخيصات ومجسمات والإعداد الشهري لمجلة صدى المعرفة الصادرة عن جماعة أصدقاء المكتبة بالمدرسة.

IMG-20220314-WA0004

كما تم تقديم البرنامج الإذاعي والذي تضمن فقرات متعددة  ( القران الكريم- والحديث - الإنشاد - والغناء - والاستعراض والغناء والعزف  والإلقاء).

بدء تقييم المكتبة من خلال عرض مصور عن فعاليات المكتبة والأنشطة الثقافية والتربوية والتي تمت خلال العام الدراسى، وكذلك تقييم المكتبة من حيث ( العمليات الفنية - والسجلات الثقافية والإدارية والمالية  - والأنشطة  والملفات

وفي ذلك تقدمت سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالفيوم برسالة شكر لتوجيه المكتبات ومشرفي مكتبة مدرسة عزة زيدان الرسمية للغات، وإدارة الشئون التنفيذية وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل.

وكان قد أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عن انطلاق الحملة القومية الأولى لعام ٢٠٢٢ لتحصين الماشية  "الأبقار، الجاموس، الأغنام، الماعز" ضد مرضي الحمى القلاعية والوادى المتصدع، وترقيم وتسجيل الماشية، وذلك غداً الثلاثاء الموافق 15 مارس 2022، بهدف الحفاظ على الثروة الحيوانية التي تمثل جزءاً من الأمن الغذائي المصري، وحمايتها من انتشار الأمراض الوبائية.

IMG-20220314-WA0006

ولفت محافظ الفيوم، إلى جهود الدولة الكبيرة التي تبذلها للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها، موجهاً مسئولي الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى، بتقديم كافة أوجه الدعم لفرق الأطباء البيطريين، لضمان تنفيذ أهداف الحملة على الوجه الأمثل.

وناشد "الأنصاري" مربي الماشية، وصغار المزارعين، بتحصين ماشيتهم من خلال الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع بالوحدات البيطرية المنتشرة بشتى أنحاء المحافظة، للحفاظ على ماشيتهم ووقايتها من الأمراض، وكذا العمل على متابعة الندوات الإرشادية للحملة التى تهدف إلى التوعية بأساليب التربية السليمة للماشية، والتعريف بطرق الحفاظ على النظافة داخل المنازل والحظائر خاصة فيما يتعلق بالقمامة، للإقلال من انتشار ناقلات المرض من الناموس والباعوض.

تعليم الفيوم يشارك مسابقة المكتبات النموذجية قطاع شمال الصعيد

رئيس التحرير

وائل لطفي

سور الأزبكية المتنقل

الأكثر قراءة

«الأرصاد»: طقس الغد بارد نهارًا على أغلب الأنحاء.. والصغرى بالقاهرة 8 درجات

موجة باردة وسقوط أمطار.. موعد انتهاء فصل الشتاء

والده رفض زواجه فأنهى حياته.. النيابة تكشف تفاصيل جديدة فى مصرع ناشئ الأهلى

ننشر أسماء مصابي حادث انقلاب أتوبيس بطريق الإسكندرية مطروح

التحريات تكشف ملابسات حريق اشتعل بشقة فى كرداسة

وزارة الزراعة للنواب: توجيهات رئاسية بإنشاء أكبر محطة لتربية الخيول على مستوى العالم بالعاصمة الإدارية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال رشدي يكتب: لماذا لم تدخل روسيا العاصمة الاوكرانية حتي الان؟

حسين دعسة

الصين لن تتوسط بين روسيا والغرب.. أمريكا تنتظر معجزة!

رشا عبدالمنعم

مرِّينا: نوافذ تطل على المسرح الذى اشتقنا إليه

محمود خليل

من «دولة العلم والإيمان» إلى «الكعكة الحجرية»

محمد العسيري

100 ساعة مع إيزيس فى حضرة «حلوة الحلوات»

ماجد حبته

تشيلى تفتح الطرق الواسعة

القس. رفعت فكرى

لعبة الكراسى بين الأنانية والغيرية

لواء. محسن الفحام

تحديات المرحلة والمشاركة المجتمعية

صور

مباراة خروج الزمالك من أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربى

انتخابات حزب الوفد

جنازة شقيق الفنان أحمد عبدالعزيز

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى في حماية شرطة الاحتلال

جرافات ودبابات إسرائيلية تتوغل فى بلدة بيت حانون بشمال قطاع غزة

"أحداث حقيقية": مغامرة جديدة للمسلسل الإسرائيلي "فوضي" في الموسم الرابع