خبيرة تجميل توضح كيف يتم الحفاظ على المكياج أطول فترة

يجد العديد من الفتيات مشكلة في تثبيت الماكياج أطول فترة ممكنه خاصة في حالة المكوث طويلا خارج المنزل لذا هناك بعض الحيل التي يمكنها تثبيت الماكياج أطول فترة ممكنه.

وقالت خبيرة التجميل، روز ألفريد، أنه من ضمن الحيل التي يمكن للفتاة الاستعانة بها وضع المرطب على الوجه بشكل كامل والانتظار حتى يتم امتصاص الوجه له ومن ثم تطبيق البرايمير المناسب للوجه .

وأضافت خبيرة التجميل: أن البرايمر يساعد في الحصول علي وجه أملس ومن ثم يتم حماية البشرة من اختراق المواد الكيميائية التي يحملها كريم الاساس داخل مسام الوجه، مؤكدا أن تطبيق كريم الاساس بعد ذلك يكون بشكل أملس ويختلف ويتم تثبيته بدرجة أكبر.

ومن الحيل أيضا التي تعمل على تثبيت المكياج مثبت الماكياج السائل حيث يتم رشه علي الوجه بعد تطبيق كريم الاساس وعقب الانتهاء من الماكياج بالكامل، ويمكن استخدام مياه الورد أيضا قبل البدء بالماكياج ومسح الوجه بالكامل بقطنة بيضاء وإزالة الشوائب الخاصه بالبشرة .

ونصحت بضرورة تقشير البشرة بالكامل أسبوعيا والعمل علي وضع الماسكات الخاصة بالترطيب واستخدام البن مع السكر التقشير الخفيف للبشرة.

ومن الماسكات المناسبة للبشرة ايضا ماسك الشوفان والزبادي والعسل عن طريق ملعقة من الشوفان المطحون بالإضافة إلي ملعقة من العسل وملعقة صغيرة من الزبادي مع الخلط ووضع على البشرة مدة ١٥ دقيقة ومن ثم الغسل الجيد ونمرر علي البشرة بقطعة من الثلج.

ووجهت بنصيحة أخرى خاصه بشراء أدوات الماكياج لابد أن تكون من محلات وماركات موثوق بها حتي لا تتسبب في إجهاد البشرة وظهور التجاعيد بصورة كبيرة بالإضافة إلى إزالة الماكياج بالمحلول المسؤول عن ذلك حتي لا يتسبب في الاضرار بمسام البشرة ودخول الترسبات الخاصة ببقايا الماكياج داخل البشرة