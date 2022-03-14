المؤبد والمشدد 15 عاما للمتهمين بسرقة مهندس تحت التهديد فى الشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، الدائرة الثانية عشر، بمعاقبة 3 متهمين لقيامهم بسرقة سيارة مهندس ومتعلقاته الشخصية تحت تهديد السلاح بالسجن المشدد 15 عاما والمؤبد غيابيا للمتهم الرابع.

صدر الحكم برئاسة المستشار نسيم على بيومى، وعضوية المستشارين، محمد السيد ، وسامى زين العابدين، والوليد حسين مكي، وأمانة سر يامن محمود، وإسلام محجوب

وتعود أحداث القضية رقم 4211 لسنة 2021 جنايات قسم ثانى العاشر من رمضان، لشهر أغسطس عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور قسم ثانى العاشر من رمضان ،يفيد بشأن ورود بلاغا من " أحمد و م" 31 عاما مهندس كهرباء مقيم دائرة قسم ثانى العاشر، أثناء سيره بالطريق العام و استقلاله سيارته رقم 8213 ر ط وفوجئ بقيام 4 أشخاص ملثمين يستقلوا دراجتين ناريتين وبحوزتهما أسلحة نارية وقاموا باعتراض طريقه وتمكنوا من الاستيلاء على سيارته وهاتفه المحمول وحافظة النقود لديه ومتعلقاته الشخصية.

وتم تشكيل فريق بحث جنائي توصلت تحريات المقدم محمد عبد الغفار، رئيس مباحث قسم ثان إلى صحة الواقعة وقيام كل من قيام " هانى س م" 32 عاما خفير و" محمد م ج" 31 عاما بمصنع أحذية ، و" محمود ص ح" 31 عاما عامل بشركة مياه غازية،جميعهم مقيمين مركز بلبيس، و" إسلام م س" 25 عاما عاطل مقيم الشيخ زويد شمال سنياء، وتم القبض عليهم فيما عدا المتهم الرابع، وتم العثور على السيارة والمتعلقات بإرشاد المتهمين.

وتم تحرير المحضر اللازم وبالعرض على النيابة أمرت بحبس المتهمين وإحالتهم لمحكمة جنايات الزقازيق، التى أصدرت حكمها المتقدم.