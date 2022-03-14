الإثنين 14 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تدعيم شبكات صرف العبور لإستيعاب كميات الأمطار الغزيرة

محافظ القليوبية
محافظ القليوبية

أكد عبد الرءوف الغيطي رئيس جهاز مدينة العبور بمحافظة القليوبية على سرعة الانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة لتدعيم شبكات الصرف بالمدينة لاستيعاب كميات الامطار المتزايدة في الفترات الأخيرة.

وأضاف رئيس جهاز العبور في تصريحات صحفية أنه يعمل علي سرعة الانتهاء من كافة الأعمال المتعلقة بالطرق وإعادة الشئ لأصله فور الانتهاء من أعمال الحفر والردم لسهولة تنقل المواطنين ولإعادة الواجهة الحضارية للمدينة، مشيرًا أنه يجري حاليا تشغيل طبقة السن ودكه وإعادة الشئ لأصله وتنسيق الموقع العام وتغير المطابق وضبط مناسيبها وتمهيد الطريق وتجهيز الطبقة الاسفلتية لكامل القطاع بشارع الشعراوي الموازي لشارع الشباب لافتا إلى أنه يجري حاليا العمل في مشروع رفع كفاءة وتطوير كافة أحياء المدينة وخاصة المحاور الرئيسية لكافة الأحياء لسهولة حركة المواطنين حيث يجري استكمال أعمال تطوير ورفع كفاءة الطريق المحوري الحي الاول أمام قسم العبور والبدء في صب خرسانة الارصفة وتشغيل قطاع السن لتوسعة الشارع واستعدال الطريق وفتحه وجعله اتجاهين بدلا من اتجاه واحد تيسيرا علي المواطنين ولسهولة الحركة المرورية وجاري تمهيد الطريق وتجهيزه لأعمال الطبقة الأسفلتية لكامل القطاع.

في سياق متصل أعلن رئيس الجهاز أنه جرى تنفيذ عدة مشروعات تخدم كافة طوائف المجتمع في إطار الجهود المبذولة من الجهاز والسعي الدائم على توفير وإتاحة فرص عمل للشباب وايجاد الحلول البديلة الدائمة حيث جرى إنشاء بازار العبور شارع مصر شمال الحي التاسع جنوب الحي الترفيهي بجوار دار مصر المرحلة الثانيه لتطوير ورفع كفاءة وتجميل الموقع لإضفاء المظهر الحضاري والجمالي اللائقين بعروس المدن. 

منوها إلى أنه جاري استكمال اعمال تطوير ورفع كفاءة الطريق المحوري للحي الأول أمام قسم العبور والبدء في صب خرسانة الارصفة وتشغيل قطاع السن لتوسعة الشارع واستعدال الطريق وفتحه وجعله اتجاهين بدلا من اتجاه واحد تيسيرا علي السادة المواطنين ولسهولة الحركة المرورية وجاري تمهيد الطريق وتجهيزة لأعمال الطبقة الأسفلتية لكامل القطاع وستستكمل باقي الأعمال تباعا. 
 

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