الإثنين 14 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حملات لإزالة التعديات على أملاك الدولة بفايد ضمن الموجة الـ19

حملات لإزالة التعديات
حملات لإزالة التعديات

وجه اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، باستمرار وتكثيف حملات إزالة كافة التعديات ومنع اى تعدى جديد نهائيا وازالة فورية فى المهد مع مصادرة كافة المعدات المستخدمة فى المخالفة والمواد المستخدمة فى البناء وكذا التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية، وتفعيل كافة الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ للحفاظ على حق الدولة والشعب وحماية الرقعة الزراعية، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي - رئيس الجمهورية بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها وتنفيذا لقرارات وتوجيهات الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن، و متابعة اللواء محمود الشعراوي وزير التنمية المحلية لحملات إزالة التعديات على أملاك الدولة.

وتابع اللواء هشام الطويل السكرتير العام المساعد للمحافظة تنفيذ حملات إزالة التعديات ضمن المرحلة الثالثة من الموجة 19 حيث تم تنفيذ 4 حالات تعدٍ بنطاق مركز ومدينة فايد وتم إزالة 3 حالات تعدٍ بمساحة 200 م٢ تعدي علي أملاك الدولة ولاية المحافظة عبارة عن أسوار و مباني غير مكتملة و تم إزالتها فورًا واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتعديين.

كما تم إزالة حالة تعدٍ على مساحة 10 أفدنة أراضي ملك الدولة ولاية المحافظة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتعديين.

وتستمر حملات الإزالة ضمن الموجة الـ19 لفرض هيبة الدولة و تنفيذ القانون ضد كل من تسول له نفسه التعدي علي أملاك الدولة.

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