الإثنين 14 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس متهم لحيازته مواد مخدرة بشبرا الخيمة

حبس متهم
حبس متهم

أمرت نيابة شبرا الخيمة بالقليوبية بحبس تاجر مخدرات 4 أيام على ذمة التحقيق بعد ضبطه بحوزته كمية من المواد المخدرة، كما أمرت النيابة بالتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الجنائى لفحصها.

وكانت المعلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية أكدت قيام أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، بالاتجار فى المواد المخدرة، متخذاً من دائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته (كمية من مخدرى "الشادو ، البودر" وزنت 2,900 كيلو جرام – سلاح أبيض "سنجة"- مبلغ مالى- هاتف محمول).

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، والسلاح الأبيض للدفاع والمبلغ المالى من متحصلات البيع ، والهاتف للاتصال بعملائه وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

القليوبية مخدرات المعمل الجنائي قسم شرطة قليوب شبرا الخيمة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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