الإثنين 14 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رسالة من السيسى لـ رئيس وزراء ماليزيا يُسلمها «شكرى»

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

سلم سامح شكري، وزير الخارجية، اليوم الإثنين، رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى رئيس الوزراء الماليزي إسماعيل صبري بن يعقوب، وذلك خلال زيارته الحالية إلى ماليزيا، أولى محطات جولته الآسيوية.

وقال السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية- في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"- إن الوزير أعرب خلال اللقاء مع رئيس الوزراء الماليزي عن تطلعه لأن تكون الزيارة فرصة لإعطاء مزيد من الزخم للعلاقات الثنائية بين مصر وماليزيا.

ويُجري وزير الخارجية حاليًا جولة آسيوية تشمل كلًا من ماليزيا وسنغافورة وإندونيسيا وباكستان، وذلك في إطار العلاقات المتميزة التي تجمع مصر بتلك البلدان الصديقة.

الرئيس السيسي السيسي ماليزيا

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